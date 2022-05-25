https://tr.sputniknews.com/20220525/cumhurbaskani-erdogan-kilicdarogluna-dava-acacak-1056664686.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na dava açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na dava açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili yasal yollara başvuracağı bildirildi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T13:53+0300
2022-05-25T13:53+0300
2022-05-25T13:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir dava açmaya hazırlanıyor.Davanın konusu, Kılıçdaroğlu'nun dün saat 22.00'de Twitter'dan paylaştığı TÜRGEV ve ENSAR Vakfı ile ilgili iddiaları.Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na dava açacak
13:53 25.05.2022 (güncellendi: 13:54 25.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili yasal yollara başvuracağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir dava açmaya hazırlanıyor.
Davanın konusu, Kılıçdaroğlu'nun dün saat 22.00'de Twitter'dan paylaştığı TÜRGEV ve ENSAR Vakfı ile ilgili iddiaları.
Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.