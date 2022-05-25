https://tr.sputniknews.com/20220525/cumhurbaskani-erdogan-kilicdarogluna-dava-acacak-1056664686.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na dava açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na dava açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili yasal yollara başvuracağı bildirildi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T13:53+0300

2022-05-25T13:53+0300

2022-05-25T13:54+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir dava açmaya hazırlanıyor.Davanın konusu, Kılıçdaroğlu'nun dün saat 22.00'de Twitter'dan paylaştığı TÜRGEV ve ENSAR Vakfı ile ilgili iddiaları.Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

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recep tayyip erdoğan