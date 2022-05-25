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Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler
Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil, virajda dereye uçtu. Suya gömülen aracın üzerine çıkan sürücü Celal Gücer ile eşi Zeynep Gücer, gelen ekipler... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T19:43+0300
2022-05-25T19:50+0300
türkiye
rize
çamlıhemşin
viraj
otomobil
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Çamlıhemşin ilçesinin Zilkale köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Celal Gücer yönetimindeki otomobil, hızlı girdiği virajda dereye uçtu.Gücer ile yanındaki eşi Zeynep Gücer suya gömülen aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Timi, Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, uzatılan halatla Gücer çiftini kıyıya çıkardı. Çift, tedbir amaçlı ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
türkiye
rize
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rize, çamlıhemşin, viraj, otomobil

Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler

19:43 25.05.2022 (güncellendi: 19:50 25.05.2022)
© CENGİZ YILDIRIMRize’de dereye uçan araçlarının üzerine çıkan çifti jandarma ekipleri kurtardı.
Rize’de dereye uçan araçlarının üzerine çıkan çifti jandarma ekipleri kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© CENGİZ YILDIRIM
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil, virajda dereye uçtu. Suya gömülen aracın üzerine çıkan sürücü Celal Gücer ile eşi Zeynep Gücer, gelen ekipler tarafından uzatılan halatla kurtarıldı.
Çamlıhemşin ilçesinin Zilkale köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Celal Gücer yönetimindeki otomobil, hızlı girdiği virajda dereye uçtu.
Gücer ile yanındaki eşi Zeynep Gücer suya gömülen aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Timi, Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uzatılan halatla Gücer çiftini kıyıya çıkardı. Çift, tedbir amaçlı ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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