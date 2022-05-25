Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220525/hizbullah-genel-sekreteri-hizbullahin-zorla-silahsizlandirilmasi-girisimleri-ic-savasa-yol-acar-1056684362.html
Hizbullah Genel Sekreteri: Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimleri iç savaşa yol açar
Hizbullah Genel Sekreteri: Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimleri iç savaşa yol açar
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimlerinin iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T23:58+0300
2022-05-25T23:58+0300
dünya
lübnan
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1042544094_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_7b776aab71c2f25b697a68339ce2dd38.jpg
Nasrallah, İsrail'in Lübnan'da daha önce işgal ettiği güney bölgesinden çekilmesinin 22. yıl dönümü dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınladı.İran destekli Hizbullah'a muhalif olan siyasi partilerin sürekli bir şekilde dile getirdiği Hizbullah'ın elindeki silahların orduya teslim edilmesi çağrılarına değinen Nasrallah, "Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimlerinin iç savaşa yol açacağı bir gerçektir." ifadelerini kullandı.Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Lübnanlı siyasetçilerin dile getirdiği "savunma stratejisi"nden de söz eden Nasrallah, "Savunma stratejisi mi istiyorsunuz? Deniz sınırlarımızda bulunan gaz ve petrolün nasıl çıkarılacağını ve korunacağını konuşalım o zaman. Devlet ve ordunun ayakta kalabilmesi için ülkenin krizlerini çözelim. Sonra da savunma stratejisini." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210807/hizbullah-lideri-nasrallah-israilin-duzenleyecegi-her-saldiriya-karsilik-verilecek-1045189555.html
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1042544094_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_67725020a95da9a72e5d68a0251bf21c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lübnan, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil

Hizbullah Genel Sekreteri: Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimleri iç savaşa yol açar

23:58 25.05.2022
© REUTERS / Aziz TaherHizbullah - Lübnan
Hizbullah - Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© REUTERS / Aziz Taher
Abone olTelegram
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimlerinin iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.
Nasrallah, İsrail'in Lübnan'da daha önce işgal ettiği güney bölgesinden çekilmesinin 22. yıl dönümü dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınladı.
İran destekli Hizbullah'a muhalif olan siyasi partilerin sürekli bir şekilde dile getirdiği Hizbullah'ın elindeki silahların orduya teslim edilmesi çağrılarına değinen Nasrallah, "Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimlerinin iç savaşa yol açacağı bir gerçektir." ifadelerini kullandı.
Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Lübnanlı siyasetçilerin dile getirdiği "savunma stratejisi"nden de söz eden Nasrallah, "Savunma stratejisi mi istiyorsunuz? Deniz sınırlarımızda bulunan gaz ve petrolün nasıl çıkarılacağını ve korunacağını konuşalım o zaman. Devlet ve ordunun ayakta kalabilmesi için ülkenin krizlerini çözelim. Sonra da savunma stratejisini." dedi.
Hasan Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2021
DÜNYA
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in düzenleyeceği her saldırıya karşılık verilecek
7 Ağustos 2021, 22:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала