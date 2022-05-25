https://tr.sputniknews.com/20220525/hizbullah-genel-sekreteri-hizbullahin-zorla-silahsizlandirilmasi-girisimleri-ic-savasa-yol-acar-1056684362.html

Hizbullah Genel Sekreteri: Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimleri iç savaşa yol açar

Hizbullah Genel Sekreteri: Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimleri iç savaşa yol açar

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimlerinin iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T23:58+0300

2022-05-25T23:58+0300

2022-05-25T23:58+0300

dünya

lübnan

hizbullah

hizbullah lideri hasan nasrallah

israil

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Nasrallah, İsrail'in Lübnan'da daha önce işgal ettiği güney bölgesinden çekilmesinin 22. yıl dönümü dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınladı.İran destekli Hizbullah'a muhalif olan siyasi partilerin sürekli bir şekilde dile getirdiği Hizbullah'ın elindeki silahların orduya teslim edilmesi çağrılarına değinen Nasrallah, "Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimlerinin iç savaşa yol açacağı bir gerçektir." ifadelerini kullandı.Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Lübnanlı siyasetçilerin dile getirdiği "savunma stratejisi"nden de söz eden Nasrallah, "Savunma stratejisi mi istiyorsunuz? Deniz sınırlarımızda bulunan gaz ve petrolün nasıl çıkarılacağını ve korunacağını konuşalım o zaman. Devlet ve ordunun ayakta kalabilmesi için ülkenin krizlerini çözelim. Sonra da savunma stratejisini." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210807/hizbullah-lideri-nasrallah-israilin-duzenleyecegi-her-saldiriya-karsilik-verilecek-1045189555.html

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lübnan, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil