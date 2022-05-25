https://tr.sputniknews.com/20220525/iranda-coken-binada-olu-sayisi-14e-yukseldi-1056659825.html
İran'da çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi
İran'da çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi
İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde pazartesi günü çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e çıktığı... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T11:59+0300
2022-05-25T11:59+0300
2022-05-25T12:02+0300
dünya
iran
bina
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056660169_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b7384bef143be439a50ddf74646b0a4a.jpg
İran devlet televizyonuna konuşan Abadan Valisi İhsan Abbasipur, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Abbasipur, "Abadan'da bina çökmesi sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralananların sayısı ise 37'ye yükseldi" dedi. Abadan'ın Tehlenci Emiri bölgesinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi pazartesi günü çökmüştü.Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni ise olayla ilgili soruşturma kapsamında Abadan'ın mevcut ve önceki iki belediye başkanı ile binanın denetçilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Enkaz altında halen 50 kişinin olduğu tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220523/iranda-10-katli-bina-coktu-1-olu-7-yarali-1056596436.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056660169_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f185e7f435d9327ed8aec1c8dc498a85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, bina, ölü
İran'da çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi
11:59 25.05.2022 (güncellendi: 12:02 25.05.2022) Abone ol
İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde pazartesi günü çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e çıktığı açıklandı.
İran devlet televizyonuna konuşan Abadan Valisi İhsan Abbasipur, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Abbasipur, "Abadan'da bina çökmesi sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralananların sayısı ise 37'ye yükseldi" dedi.
Abadan'ın Tehlenci Emiri bölgesinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi pazartesi günü çökmüştü.
Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni ise olayla ilgili soruşturma kapsamında Abadan'ın mevcut ve önceki iki belediye başkanı ile binanın denetçilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Enkaz altında halen 50 kişinin olduğu tahmin ediliyor.