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İran'da çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi
İran'da çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi
İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde pazartesi günü çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e çıktığı... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-25T12:02+0300
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İran devlet televizyonuna konuşan Abadan Valisi İhsan Abbasipur, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Abbasipur, "Abadan'da bina çökmesi sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralananların sayısı ise 37'ye yükseldi" dedi. Abadan'ın Tehlenci Emiri bölgesinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi pazartesi günü çökmüştü.Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni ise olayla ilgili soruşturma kapsamında Abadan'ın mevcut ve önceki iki belediye başkanı ile binanın denetçilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Enkaz altında halen 50 kişinin olduğu tahmin ediliyor.
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iran, bina, ölü

İran'da çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

11:59 25.05.2022 (güncellendi: 12:02 25.05.2022)
© AAİran'da çöken bina
İran'da çöken bina - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde pazartesi günü çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e çıktığı açıklandı.
İran devlet televizyonuna konuşan Abadan Valisi İhsan Abbasipur, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Abbasipur, "Abadan'da bina çökmesi sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralananların sayısı ise 37'ye yükseldi" dedi.
Abadan'ın Tehlenci Emiri bölgesinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi pazartesi günü çökmüştü.
Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni ise olayla ilgili soruşturma kapsamında Abadan'ın mevcut ve önceki iki belediye başkanı ile binanın denetçilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Enkaz altında halen 50 kişinin olduğu tahmin ediliyor.
İran- Bina - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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