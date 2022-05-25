https://tr.sputniknews.com/20220525/psm-loves-summerda-dunyaca-unlu-isimler-konser-verecek-1056673911.html

'PSM Loves Summer'da dünyaca ünlü isimler konser verecek

'PSM Loves Summer'da dünyaca ünlü isimler konser verecek

Zorlu Performans Sanatları Merkezinin düzenlediği "PSM Loves Summer" adlı konser serisi, 31 Mayıs'ta başlayacak. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T18:11+0300

2022-05-25T18:11+0300

2022-05-25T18:11+0300

yaşam

zorlu psm

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Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, program kapsamında dünya rock müzik sahnesinin beğenilen gruplarından Arctic Monkeys ve Placebo'nun yanı sıra Shame ve Black Midi, Warpaint, Roosevelt, ALT-J, DIIV, Vendredi Sur Mer, Chet Faker, Half Moon Run ve Agnes Obel müzikseverlerle buluşacak.PSM Loves Summer'ın açılış konserini 31 Mayıs'ta İngiliz post-punk grubu Shame ile müziklerinde deneysel rock, math rock, noise rock ve post-punk ögelerinden ilham alan Black Midi verecek.Dört kadın müzisyenin yer aldığı Los Angeleslı indie rock grubu Warpaint 1 Haziran, indie rock ile elektronik müzik ve synth-popu harmanlayan Roosevelt 9 Haziran, indie rock, indie pop, art rock ve folktronica türlerinin dünya çapında sevilen grubu ALT-J 15 Haziran, temelleri 2011'de Brooklyn'de atılan ve Zachary Cole Smith'in solo kayıt projesi olarak başlayan ABD'li rock müzik grubu DIIV 16 Haziran'da dinleyicilerle bir araya gelecek.Ayrıca elektro pop türünde üretimlerini sürdüren şarkıcı, söz yazarı ve fotoğrafçı Vendredi Sur Mer 17 Haziran, şarkıcı ve söz yazarı Chet Faker 21 Haziran, Quebec merkezli Kanadalı indie rock grubu Half Moon Run 22 Haziran, çağdaş müziğin özgün sanatçılarından olarak görülen Danimarkalı şarkı yazarı ve piyanist Agnes Obel sevilen şarkılarıyla 1 Temmuz'da sahne alacak.İngiliz müziğinin önemli isimlerinden Placebo, yeni albümünün turnesi kapsamında 18 Temmuz, Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O'Mally dörtlüsünden oluşan Arctic Monkeys ise 9 ve 10 Ağustos'ta Zorlu PSM'de dinleyicilerle buluşacak.

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