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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220525/putinden-hukumete-ukraynadaki-rus-askeri-personeline-yapilan-odemeleri-artirma-talimati-1056673356.html
Putin’den hükümete Ukrayna'daki Rus askeri personeline yapılan ödemeleri artırma talimatı
Putin’den hükümete Ukrayna'daki Rus askeri personeline yapılan ödemeleri artırma talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Ukrayna'da görevine devam eden Rus askeri personeline yapılan ödemeleri artırma talimatı verdi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T17:51+0300
2022-05-25T18:17+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
ukrayna krizi
son dakika
asker
ödeme
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Rusya Devlet Konseyi yönetiminin sosyal meseleler ile ilgili toplantısında konuşan Putin, Ukrayna’daki özel operasyonda hayatlarını riske atan savaşçıları devlet ödülleri ile ödüllendirme sözü verdi, bu kişilere kahraman olarak davranılması gerektiğini vurguladı."Savunma Bakanlığı’nın hastanesinden geliyorum, orada yaralanma sonrasında tedavi gören askerlerimizle görüştüm. Çoğuna, en azından benim konuştuklarıma devlet ödülü takdim edilmemiş. Elbette ki ödüllendirilecekler” diyen Putin, şöyle devam etti:Rusya’nın bölge yönetimlerine Ukrayna’daki operasyona katılanların ailelerini destekleme talimatı veren Putin, “Devletin aldığı önlemlere bağlı kalmaksızın bölgesel düzeyde de gençlerimizin ailelerine gerekli ilgiyi, şefkati göstereceğinizi ve destek vermek için elinizden geleni yapacağınızı umuyorum” diye konuştu.
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vladimir putin, ukrayna krizi, son dakika, asker, ödeme

Putin’den hükümete Ukrayna'daki Rus askeri personeline yapılan ödemeleri artırma talimatı

17:51 25.05.2022 (güncellendi: 18:17 25.05.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© Sputnik
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Ukrayna'da görevine devam eden Rus askeri personeline yapılan ödemeleri artırma talimatı verdi.
Rusya Devlet Konseyi yönetiminin sosyal meseleler ile ilgili toplantısında konuşan Putin, Ukrayna’daki özel operasyonda hayatlarını riske atan savaşçıları devlet ödülleri ile ödüllendirme sözü verdi, bu kişilere kahraman olarak davranılması gerektiğini vurguladı.
"Savunma Bakanlığı’nın hastanesinden geliyorum, orada yaralanma sonrasında tedavi gören askerlerimizle görüştüm. Çoğuna, en azından benim konuştuklarıma devlet ödülü takdim edilmemiş. Elbette ki ödüllendirilecekler” diyen Putin, şöyle devam etti:
“Onların tamamı kahraman. Her biri hayatını ölümcül tehlikeye atıyor. Bilinçli olarak bunu yapıyor. Ve onlara tam olarak bu şekilde, kahraman olarak davranılmalı.”
Rusya’nın bölge yönetimlerine Ukrayna’daki operasyona katılanların ailelerini destekleme talimatı veren Putin, “Devletin aldığı önlemlere bağlı kalmaksızın bölgesel düzeyde de gençlerimizin ailelerine gerekli ilgiyi, şefkati göstereceğinizi ve destek vermek için elinizden geleni yapacağınızı umuyorum” diye konuştu.
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