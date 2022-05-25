https://tr.sputniknews.com/20220525/putinden-hukumete-ukraynadaki-rus-askeri-personeline-yapilan-odemeleri-artirma-talimati-1056673356.html

Putin’den hükümete Ukrayna'daki Rus askeri personeline yapılan ödemeleri artırma talimatı

Putin’den hükümete Ukrayna'daki Rus askeri personeline yapılan ödemeleri artırma talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Ukrayna'da görevine devam eden Rus askeri personeline yapılan ödemeleri artırma talimatı verdi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T17:51+0300

2022-05-25T17:51+0300

2022-05-25T18:17+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

ukrayna krizi

son dakika

asker

ödeme

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Rusya Devlet Konseyi yönetiminin sosyal meseleler ile ilgili toplantısında konuşan Putin, Ukrayna’daki özel operasyonda hayatlarını riske atan savaşçıları devlet ödülleri ile ödüllendirme sözü verdi, bu kişilere kahraman olarak davranılması gerektiğini vurguladı."Savunma Bakanlığı’nın hastanesinden geliyorum, orada yaralanma sonrasında tedavi gören askerlerimizle görüştüm. Çoğuna, en azından benim konuştuklarıma devlet ödülü takdim edilmemiş. Elbette ki ödüllendirilecekler” diyen Putin, şöyle devam etti:Rusya’nın bölge yönetimlerine Ukrayna’daki operasyona katılanların ailelerini destekleme talimatı veren Putin, “Devletin aldığı önlemlere bağlı kalmaksızın bölgesel düzeyde de gençlerimizin ailelerine gerekli ilgiyi, şefkati göstereceğinizi ve destek vermek için elinizden geleni yapacağınızı umuyorum” diye konuştu.

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vladimir putin, ukrayna krizi, son dakika, asker, ödeme