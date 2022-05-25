Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220525/turkiyede-illere-gore-kisi-basina-dusen-otomobil-sayisi-aciklandi-1056652332.html
Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı açıklandı
Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı açıklandı
Türkiye'de otomobil başına düşen kişi sayısında Ankara ilk sırada, Hakkari ise son sırada yer aldı. Türkiye genelinde ise ortalama 6 kişiye bir otomobil... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T01:55+0300
2022-05-25T01:59+0300
türkiye
türkiye istatistik kurumu (tüik)
otomobil
hakkari
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052197190_14:0:1986:1109_1920x0_80_0_0_eaaa873d9d8cdddb70b8376ae12eb0cc.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2021 sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklandı.Motorlu Kara Taşıtları Nisan 2022 yılı verilerine göre ise Türkiye’de kayıtlı 25 milyon 594 bin 663 taşıt içerisinde 13 milyon 882 bin 587 otomobil bulunuyor.Ankara ilk sırada, Hakkari son sıradaTürkiye’de otomobil başına düşen kişi sayısı 6.1 oldu.İllere göre ise Ankara 3.4 kişi ile ilk sırada, Hakkari ise 126 kişi ile son sırada yer aldı. İllere göre otomobil başına düşen kişi sayısı şu şekilde:Ankara 3.4, Antalya 4.4, Muğla 4.4, Burdur 4.7, Denizli 4.8, İstanbul 4.9, Eskişehir 5.0, İzmir 5.1, Isparta 5.1, Kütahya 5.2, Uşak 5.2, Amasya 5.2, Nevşehir 5.3, Bolu 5.4, Balıkesir 5.5, Bursa 5.5, Kayseri 5.5, Çanakkale 5.6, Edirne 5.6, Kırklareli 5.7, Aydın 5.7, Kastamonu 5.7, Zonguldak 5.9, Karabük 5.9, Konya 6.0, Kırşehir 6.0, Aksaray 6.0, Mersin 6.1, Çorum 6.2, Osmaniye 6.2, Adana 6.2, Manisa 6.3, Bilecik 6.5, Bartın 6.5, Sakarya 6.6, Trabzon 6.6, Düzce 6.6, Sinop 6.6, Karaman 6.7, Kırıkkale 6.7, Tokat 6.7, Samsun 6.8, Sivas 7.0, Hatay 7.1, Niğde 7.1, Tekirdağ 7.2, Elazığ 7.4, Yalova 7.5, Kocaeli 7.6, Malatya 7.7, Erzincan 7.8, Kahramanmaraş 7.8, Afyonkarahisar 7.9, Gaziantep 8.2, Yozgat 8.3, Çankırı 8.7, Ordu 9.0, Rize 9.2, Artvin 9.6, Giresun 9.7, Adıyaman 11.7, Bayburt 12.1, Erzurum 12.2, Kilis 12.7, Gümüşhane 13.1, Tunceli 20.9, Şanlıurfa 22.4, Kars 22.9, Ardahan 24.7, Iğdır 31.1, Diyarbakır 32.2, Bingöl 32.2, Mardin 34.4, Batman 38.6, Van 41.3, Muş 43.4, Bitlis 43.5, Siirt 46.6, Ağrı 60.3, Şırnak 96.7, Hakkari 126
türkiye
hakkari
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052197190_261:0:1740:1109_1920x0_80_0_0_a08f69d2ff8a2919c3ddd266527a2c4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye istatistik kurumu (tüik), otomobil, hakkari, ankara

Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı açıklandı

01:55 25.05.2022 (güncellendi: 01:59 25.05.2022)
© İHAikinci el otomobil - otomobil
ikinci el otomobil - otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye'de otomobil başına düşen kişi sayısında Ankara ilk sırada, Hakkari ise son sırada yer aldı. Türkiye genelinde ise ortalama 6 kişiye bir otomobil düşüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2021 sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklandı.
Motorlu Kara Taşıtları Nisan 2022 yılı verilerine göre ise Türkiye’de kayıtlı 25 milyon 594 bin 663 taşıt içerisinde 13 milyon 882 bin 587 otomobil bulunuyor.

Ankara ilk sırada, Hakkari son sırada

Türkiye’de otomobil başına düşen kişi sayısı 6.1 oldu.
İllere göre ise Ankara 3.4 kişi ile ilk sırada, Hakkari ise 126 kişi ile son sırada yer aldı.
İllere göre otomobil başına düşen kişi sayısı şu şekilde:
Ankara 3.4, Antalya 4.4, Muğla 4.4, Burdur 4.7, Denizli 4.8, İstanbul 4.9, Eskişehir 5.0, İzmir 5.1, Isparta 5.1, Kütahya 5.2, Uşak 5.2, Amasya 5.2, Nevşehir 5.3, Bolu 5.4, Balıkesir 5.5, Bursa 5.5, Kayseri 5.5, Çanakkale 5.6, Edirne 5.6, Kırklareli 5.7, Aydın 5.7, Kastamonu 5.7, Zonguldak 5.9, Karabük 5.9, Konya 6.0, Kırşehir 6.0, Aksaray 6.0, Mersin 6.1, Çorum 6.2, Osmaniye 6.2, Adana 6.2, Manisa 6.3, Bilecik 6.5, Bartın 6.5, Sakarya 6.6, Trabzon 6.6, Düzce 6.6, Sinop 6.6, Karaman 6.7, Kırıkkale 6.7, Tokat 6.7, Samsun 6.8, Sivas 7.0, Hatay 7.1, Niğde 7.1, Tekirdağ 7.2, Elazığ 7.4, Yalova 7.5, Kocaeli 7.6, Malatya 7.7, Erzincan 7.8, Kahramanmaraş 7.8, Afyonkarahisar 7.9, Gaziantep 8.2, Yozgat 8.3, Çankırı 8.7, Ordu 9.0, Rize 9.2, Artvin 9.6, Giresun 9.7, Adıyaman 11.7, Bayburt 12.1, Erzurum 12.2, Kilis 12.7, Gümüşhane 13.1, Tunceli 20.9, Şanlıurfa 22.4, Kars 22.9, Ardahan 24.7, Iğdır 31.1, Diyarbakır 32.2, Bingöl 32.2, Mardin 34.4, Batman 38.6, Van 41.3, Muş 43.4, Bitlis 43.5, Siirt 46.6, Ağrı 60.3, Şırnak 96.7, Hakkari 126
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала