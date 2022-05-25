https://tr.sputniknews.com/20220525/yargitay-acikladi-esi-kucuk-dusurmek-ese-hakaret-etmekten-daha-agir-bir-kusur-1056659423.html

Yargıtay açıkladı: Eşi küçük düşürmek, eşe hakaret etmekten daha ağır bir kusur

Yargıtay açıkladı: Eşi küçük düşürmek, eşe hakaret etmekten daha ağır bir kusur

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eşi küçük düşürmenin eşe hakaret etmekten daha ağır bir kusur olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, eşine ağır hakaret eden, işyerine... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T11:50+0300

2022-05-25T11:50+0300

2022-05-25T11:50+0300

türkiye

yargıtay

boşanma

hakaret

şiddetli geçimsizlik

mahkeme

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Yurt dışında yaşayan ve evlenmek için Türkiye'ye dönen genç kadın, şiddetli geçimsizlik yaşaması üzerine, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanma davası açtı. 'Yurt dışında yaşarken maddi-manevi anlamda çok iyi olan yaşamını bırakarak davalı ile evlenmek için Türkiye'ye geldiğini' belirten davacı kadın, bu özverisinin davalı tarafından hiçbir zaman takdir edilmediğini öne sürdü. Davalının sorunları aşmak yerine, kendisine zarar veren agresif, kontrolsüz ve taşkın davranışlar sergilediğini, problemlerini ailelere anlatarak durumu içinden çıkılmaz hâle getirdiğini dile getirdi.Evlilik süresi boyunca eşine ekonomik şiddet uyguladığını, açıklama yapmaksızın şahsi eşyalarını alarak evi terk ettiğini anlattı. Davacı kadın, davalının kendisine ve yurt dışındaki ailesine sürekli hakaret ettiğini, iş yerine gelerek arkadaşlarının yanında kendisini küçük düşürdüğünü öne sürdü.150 bin TL maddi manevi tazminat talep eden davacı kadın, düğünde takılan tüm ziynet eşyasının tamamının iadesini de talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı koca ise evlilik içinde oluşan olaylara çözüm bulmaya çalışmış ise de davacının bu sorunları karakola ve adliyeye çarpıtarak taşıdığını, davacının bu agresif ve yıkıcı davranışları karşısında çaresiz kaldığını iddia etti.Davacının kendisine hakaret ettiğini, davacının evlilik süresi boyunca N. isimli arkadaşı ile birlikte evlilik birliğinin sorumluluklarından uzak bir yaşantı sürdüğünü, eşinden ve evinden uzaklaştığını dile getirdi. Telefonuna gelen mesajlar nedeniyle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu, yakalandığı takdirde küfür ettiğini iddia etti.Davalı erkek, 325 bin TL maddi ve manevi tazminat talep etti. Mahkeme, kadının ağır kusurlu olduğuna hükmederek erkeğin tazminat taleplerini kısmen kabul etti. Kararın temyiz edilmesiyle 2021 yılında devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini başkalarının yanında küçük düşüren erkeğin kadına oranla ağır kusurlu olduğuna hükmederek kararı bozdu.Küçük düşürmek hakaretten daha ağırDavacı kadın kararı temyiz edince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Uzun süren müzakereler sonrasında oy çokluğu ile alınan kararda, kocasına hakaret eden kadının; eşini başkalarının yanında küçük düşüren kocaya oranla daha az kusurlu olduğu belirtildi.Emsal nitelikteki kararda şu ifadelere yer verildi:

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yargıtay, boşanma, hakaret, şiddetli geçimsizlik, mahkeme