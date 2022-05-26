Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220526/abden-maymun-cicegi-vakalarina-karsi-asi-satin-alma-karari--1056695892.html
AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı
AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı
İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin, maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına karşı aşı ve antiviral satın alma kararı... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T11:27+0300
2022-05-26T11:27+0300
ispanya
maymun çiçeği virüsü
aşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056635137_0:58:700:452_1920x0_80_0_0_ee1e9114883788e17a7ca56f0bef825c.jpg
Darias, basına yaptığı açıklamada, Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının ürettiği, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan, 'Ankara suşu' olarak adlandırılan bir çiçek aşısı varyantı olan Imvanex'in, AB'de maymun çiçeği vakalarında kullanılması için satın alınacağını açıkladı. İspanyol Bakan, söz konusu aşının hangi yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı. Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke şu anda İspanya olarak biliniyor. Bakanlığın son verilere göre İspanya'da kesinleşmiş 59 maymun çiçeği vakası bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220525/irakta-maymun-cicegi-virusu-onlemi-bazi-kentlere-maymun-getirilmesi-yasaklandi-1056683629.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056635137_0:0:700:525_1920x0_80_0_0_1e7706844a2145c6a5673db5fd2bbeea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, maymun çiçeği virüsü, aşı

AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı

11:27 26.05.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell RegnerMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner
Abone olTelegram
İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin, maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına karşı aşı ve antiviral satın alma kararı aldığını açıkladı.
Darias, basına yaptığı açıklamada, Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının ürettiği, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan, 'Ankara suşu' olarak adlandırılan bir çiçek aşısı varyantı olan Imvanex'in, AB'de maymun çiçeği vakalarında kullanılması için satın alınacağını açıkladı.
İspanyol Bakan, söz konusu aşının hangi yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.
Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke şu anda İspanya olarak biliniyor. Bakanlığın son verilere göre İspanya'da kesinleşmiş 59 maymun çiçeği vakası bulunuyor.
Maymun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
DÜNYA
Irak’ta maymun çiçeği virüsü önlemi: Bazı kentlere maymun getirilmesi yasaklandı
Dün, 23:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала