https://tr.sputniknews.com/20220526/abden-maymun-cicegi-vakalarina-karsi-asi-satin-alma-karari--1056695892.html

AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı

AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin, maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına karşı aşı ve antiviral satın alma kararı... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T11:27+0300

2022-05-26T11:27+0300

2022-05-26T11:27+0300

ispanya

maymun çiçeği virüsü

aşı

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Darias, basına yaptığı açıklamada, Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının ürettiği, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan, 'Ankara suşu' olarak adlandırılan bir çiçek aşısı varyantı olan Imvanex'in, AB'de maymun çiçeği vakalarında kullanılması için satın alınacağını açıkladı. İspanyol Bakan, söz konusu aşının hangi yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı. Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke şu anda İspanya olarak biliniyor. Bakanlığın son verilere göre İspanya'da kesinleşmiş 59 maymun çiçeği vakası bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220525/irakta-maymun-cicegi-virusu-onlemi-bazi-kentlere-maymun-getirilmesi-yasaklandi-1056683629.html

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ispanya, maymun çiçeği virüsü, aşı