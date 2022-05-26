https://tr.sputniknews.com/20220526/abden-maymun-cicegi-vakalarina-karsi-asi-satin-alma-karari--1056695892.html
AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı
AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı
İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin, maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına karşı aşı ve antiviral satın alma kararı... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T11:27+0300
2022-05-26T11:27+0300
2022-05-26T11:27+0300
ispanya
maymun çiçeği virüsü
aşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056635137_0:58:700:452_1920x0_80_0_0_ee1e9114883788e17a7ca56f0bef825c.jpg
Darias, basına yaptığı açıklamada, Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının ürettiği, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan, 'Ankara suşu' olarak adlandırılan bir çiçek aşısı varyantı olan Imvanex'in, AB'de maymun çiçeği vakalarında kullanılması için satın alınacağını açıkladı. İspanyol Bakan, söz konusu aşının hangi yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı. Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke şu anda İspanya olarak biliniyor. Bakanlığın son verilere göre İspanya'da kesinleşmiş 59 maymun çiçeği vakası bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220525/irakta-maymun-cicegi-virusu-onlemi-bazi-kentlere-maymun-getirilmesi-yasaklandi-1056683629.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056635137_0:0:700:525_1920x0_80_0_0_1e7706844a2145c6a5673db5fd2bbeea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, maymun çiçeği virüsü, aşı
AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı
Abone ol
İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin, maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına karşı aşı ve antiviral satın alma kararı aldığını açıkladı.
Darias, basına yaptığı açıklamada, Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının ürettiği, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan, 'Ankara suşu' olarak adlandırılan bir çiçek aşısı varyantı olan Imvanex'in, AB'de maymun çiçeği vakalarında kullanılması için satın alınacağını açıkladı.
İspanyol Bakan, söz konusu aşının hangi yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.
Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke şu anda İspanya olarak biliniyor. Bakanlığın son verilere göre İspanya'da kesinleşmiş 59 maymun çiçeği vakası bulunuyor.