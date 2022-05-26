https://tr.sputniknews.com/20220526/abden-turkiyedeki-siginmacilarin-egitimi-icin-fon-destegi-1056709357.html
AB'den Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi için fon desteği
AB'den Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi için fon desteği
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürmekte olduğumuz bu işbirliğimizin önümüzdeki yıllarda da... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T16:45+0300
2022-05-26T16:45+0300
2022-05-26T16:45+0300
ab
nikolaus meyer-landrut
sığınmacı
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta ve Romanya'nın Ankara büyükelçileri çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Sadece Suriyeli mülteci çocuklar için değil Türkiye'de ev sahibi toplulukların çocukları için de bu çalışma büyük bir önem taşıyor. Türkiye'de bulunan mülteci nüfusunun yarısından fazlası 25 yaş altını oluşturuyor. Bu da bizlere erken çocukluk dönemine ait eğitimin ne kadar önemli olduğunu hatta bununla kalmayıp mesleki eğitim seviyesinde devam edecek olan eğitimin öneminin de altını çiziyor. Türkiye'ye ayrılan 6 milyar avroluk desteğin 3'te biri eğitim çalışmalarının iyileştirilmesi konusuna ayrılmıştır. Bu da eğitime verilen önemin altını çizmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürmekte olduğumuz bu iş birliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Zira 530 milyon euro'luk ilave fon desteği sağlanacak. Bu çalışmayla bizler PIKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi projesi) sayesinde 3 bin 300 den fazla öğretmenin, temizlik ve güvenlik görevlileri olan 4 bin 500'den fazla personelin de desteğini sağlamış oluyoruz." 2025 yılının yaz dönemine kadar PIKTES 2 kapsamında desteklerini sürdüreceklerini ifade eden meyer-landrut, eğitim desteğinin sadece PIKTES ile sınırlı olmadığını, başka konularda da desteklerini sürdüreceklerini söyledi: "şartlı eğitim nakit yardımı programı altında bizler suriyeli ailelerin çocuklarını okullarına gönderebilmesi ve kesintisiz eğitim almalarını sağlamalarını destekleyen bir yardımı sağlıyoruz. bu kapsamda okula ekipman ve donanım desteği de veriyoruz. böylelikle bunlar devam ederken 300 kadar prefabrik okulun da inşa edilmesi için destek sağlıyoruz. bunlar devam edecek."
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ab, nikolaus meyer-landrut , sığınmacı
AB'den Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi için fon desteği
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürmekte olduğumuz bu işbirliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Zira 530 milyon euro'luk ilave fon desteği sağlanacak" dedi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta ve Romanya'nın Ankara büyükelçileri çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.
Büyükelçi Meyer-Landrut, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Sadece Suriyeli mülteci çocuklar için değil Türkiye'de ev sahibi toplulukların çocukları için de bu çalışma büyük bir önem taşıyor. Türkiye'de bulunan mülteci nüfusunun yarısından fazlası 25 yaş altını oluşturuyor. Bu da bizlere erken çocukluk dönemine ait eğitimin ne kadar önemli olduğunu hatta bununla kalmayıp mesleki eğitim seviyesinde devam edecek olan eğitimin öneminin de altını çiziyor. Türkiye'ye ayrılan 6 milyar avroluk desteğin 3'te biri eğitim çalışmalarının iyileştirilmesi konusuna ayrılmıştır. Bu da eğitime verilen önemin altını çizmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürmekte olduğumuz bu iş birliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Zira 530 milyon euro'luk ilave fon desteği sağlanacak. Bu çalışmayla bizler PIKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi projesi) sayesinde 3 bin 300 den fazla öğretmenin, temizlik ve güvenlik görevlileri olan 4 bin 500'den fazla personelin de desteğini sağlamış oluyoruz."
2025 yılının yaz dönemine kadar PIKTES 2 kapsamında desteklerini sürdüreceklerini ifade eden meyer-landrut, eğitim desteğinin sadece PIKTES ile sınırlı olmadığını, başka konularda da desteklerini sürdüreceklerini söyledi: "şartlı eğitim nakit yardımı programı altında bizler suriyeli ailelerin çocuklarını okullarına gönderebilmesi ve kesintisiz eğitim almalarını sağlamalarını destekleyen bir yardımı sağlıyoruz. bu kapsamda okula ekipman ve donanım desteği de veriyoruz. böylelikle bunlar devam ederken 300 kadar prefabrik okulun da inşa edilmesi için destek sağlıyoruz. bunlar devam edecek."