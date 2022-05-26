https://tr.sputniknews.com/20220526/ahmet-nur-cebi-listesini-teslim-etti-1056711162.html

Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti

Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul öncesinde, başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T18:05+0300

2022-05-26T18:05+0300

2022-05-26T18:05+0300

spor

ahmet nur çebi

beşiktaş

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Beşiktaş’ta 29 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde mevcut Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti.Çebi, ilk görev süresini tamamladığını söyledi."1 hafta önce liste verdim, yeniledik ve ikinci listeyi teslim ettik. Beraber görev yaptığım bütün arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum. Çok zor süreçti, geçmişten daha zordu. Önümüzdeki olan süreçten de daha zor. Bu süreçte yanımda duran tüm yönetin kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kısmıyla yollarımız şimdilik ayrıldı, yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Camiamıza onlar da hizmet etmek istiyorlar. İnşallah onlar da başarılı olur. Gidenlere teşekkür ediyoruz, diğer adaya da teşekkür ediyoruz. Keşke daha fazla adayın olabildiği, yarışabildiği bir seçim olsaydı. Maalesef böyle oldu. Bunun etkenleri pandeminin ürettiği kriz, spor yasası zorlukları veya bize destek olmak anlamıyla 'devam etsin başkan' demek isteyenler olabilir. Keşke seçime girselerdi. İnşallah bundan sonraki dönemde daha çok kişinin katıldığı seçim süreçleri yaşarız. Allah hepimize her şeyin hayırlısını ve Beşiktaş’ımıza hayırlı olanı nasip etsin. Beşiktaş büyük bir camiadır. Camiamız tereddütte kalmasın. Her türlü zorluğun altından kalkacak yapıda, güçteyiz. Gelen giden yöneticiler cesaret abidesidir."Ahmet Nur Çebi’nin yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutlu Şenferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali BayrakYedek Üyeler: Bilgehan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Dillioğlu, Umut Şenol, Seyit Ateş, Melih Arslan

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ahmet nur çebi, beşiktaş