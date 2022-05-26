Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220526/cumhuriyetcilerin-pensilvanyadaki-on-secimde-oylari-yeniden-sayilacak-1056686853.html
Cumhuriyetçilerin Pensilvanya'daki ön seçimde oyları yeniden sayılacak
Cumhuriyetçilerin Pensilvanya'daki ön seçimde oyları yeniden sayılacak
Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz’ün ABD Senatosu için yarıştığı Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki ön seçimlerinde oy farkının çok az olması... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T01:32+0300
2022-05-26T01:32+0300
dünya
mehmet öz
seçim
pensilvanya
kongre
senato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043152464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9b19373274fb580cd9ca2bd7e03e49e.jpg
ABD'de Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin Pennsylvania'daki ön seçimlerinde Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklandı.Eyalet Sekreter Vekili Leigh Chapman tarafından yapılan açıklamada Öz'ün 419 bin 365, rakibi McCormick'in ise 418 bin 463 oyla sandıktan çıktığı ve oy farkının yüzde 0,5'in altında olması nedeniyle yeniden sayımın yapılacağı kaydedildi.Yeniden sayım işleminin 7 Haziran'a kadar tamamlanması ve sonraki gün de sonuçların açıklanması bekleniyor.Eski Başkan Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Öz, daha önceki açıklamasında tüm işlemlerin sonucunda seçimden galibiyetle çıkacaklarına inandığını açıklamıştı.Pensilvanya'daki yarışı kazanan isim, Senato'ya girebilmek için 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine Cumhuriyetçi Parti adına katılmaya hak kazanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220518/mehmet-ozun-de-yaristigi-pennsylvaniada-on-secimler-bugun-yapiliyor-1056459577.html
pensilvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043152464_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_838633126b05733b2f0287eb358111b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet öz, seçim, pensilvanya, kongre, senato

Cumhuriyetçilerin Pensilvanya'daki ön seçimde oyları yeniden sayılacak

01:32 26.05.2022
© REUTERS / BING GUANABD - seçim - oy verme
ABD - seçim - oy verme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© REUTERS / BING GUAN
Abone olTelegram
Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz’ün ABD Senatosu için yarıştığı Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki ön seçimlerinde oy farkının çok az olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
ABD'de Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin Pennsylvania'daki ön seçimlerinde Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklandı.
Eyalet Sekreter Vekili Leigh Chapman tarafından yapılan açıklamada Öz'ün 419 bin 365, rakibi McCormick'in ise 418 bin 463 oyla sandıktan çıktığı ve oy farkının yüzde 0,5'in altında olması nedeniyle yeniden sayımın yapılacağı kaydedildi.
Yeniden sayım işleminin 7 Haziran'a kadar tamamlanması ve sonraki gün de sonuçların açıklanması bekleniyor.
Eski Başkan Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Öz, daha önceki açıklamasında tüm işlemlerin sonucunda seçimden galibiyetle çıkacaklarına inandığını açıklamıştı.
Pensilvanya'daki yarışı kazanan isim, Senato'ya girebilmek için 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine Cumhuriyetçi Parti adına katılmaya hak kazanacak.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinden senatör adayı olan ve ülkenin eski başkanı Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Mehmet Öz tartışma yaratmaya devam ediyor. Serveti ortaya çıkan ve hakkında 'Türk hükümetine yakın' iddialarının ortaya atıldığ Dr. Öz'e bir tepki de Trump'ın mitinginde geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
DÜNYA
Mehmet Öz'ün de yarıştığı Pensilvanya'da ön seçimler bugün yapılıyor
18 Mayıs, 02:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала