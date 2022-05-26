https://tr.sputniknews.com/20220526/cumhuriyetcilerin-pensilvanyadaki-on-secimde-oylari-yeniden-sayilacak-1056686853.html

Cumhuriyetçilerin Pensilvanya'daki ön seçimde oyları yeniden sayılacak

Cumhuriyetçilerin Pensilvanya'daki ön seçimde oyları yeniden sayılacak

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz’ün ABD Senatosu için yarıştığı Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki ön seçimlerinde oy farkının çok az olması... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T01:32+0300

2022-05-26T01:32+0300

2022-05-26T01:32+0300

dünya

mehmet öz

seçim

pensilvanya

kongre

senato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043152464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9b19373274fb580cd9ca2bd7e03e49e.jpg

ABD'de Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin Pennsylvania'daki ön seçimlerinde Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklandı.Eyalet Sekreter Vekili Leigh Chapman tarafından yapılan açıklamada Öz'ün 419 bin 365, rakibi McCormick'in ise 418 bin 463 oyla sandıktan çıktığı ve oy farkının yüzde 0,5'in altında olması nedeniyle yeniden sayımın yapılacağı kaydedildi.Yeniden sayım işleminin 7 Haziran'a kadar tamamlanması ve sonraki gün de sonuçların açıklanması bekleniyor.Eski Başkan Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Öz, daha önceki açıklamasında tüm işlemlerin sonucunda seçimden galibiyetle çıkacaklarına inandığını açıklamıştı.Pensilvanya'daki yarışı kazanan isim, Senato'ya girebilmek için 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine Cumhuriyetçi Parti adına katılmaya hak kazanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220518/mehmet-ozun-de-yaristigi-pennsylvaniada-on-secimler-bugun-yapiliyor-1056459577.html

pensilvanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet öz, seçim, pensilvanya, kongre, senato