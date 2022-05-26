https://tr.sputniknews.com/20220526/fatih-altayli-sizin-1-kilo-et-almaya-calistiginiz-paraya-suriyeli-bir-sarjor-mermi-atiyor-1056698169.html
Fatih Altaylı: Sizin 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor
Fatih Altaylı: Sizin 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Yılmaz Özdil'in köşesine taşıdığı İstanbul'daki poligonlarla ilgili "Tüm Suriyeliler atış taliminde" ifadelerine yönelik... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T12:22+0300
2022-05-26T12:22+0300
2022-05-26T12:23+0300
türkiye
suriyeliler
fatih altaylı
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Fatih Altaylı bugünkü yazısında, "Sağlık giderlerini bizim ödediğimiz, her ay kartlarına para yüklediğimiz Suriyelilere bak. Atış talimindeler" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:"Dün Yılmaz Özdil poligonları yazdı.İstanbul’da poligonları, yani tabanca ile atış talimi yapılan yerleri gezmiş.“Suriye kaynıyor. Tüm Suriyeliler atış taliminde” diye yazmış.Vay anam vay.Sağlık giderlerini bizim ödediğimiz, her ay kartlarına para yüklediğimiz Suriyelilere bak.Atış talimindeler.Poligonda attıkları merminin tanesi çapına göre en az 6, en çok 13 TL.Siz 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor.Ve şimdi bu konuda siyasetçilerimizin yapacağı açıklamayı biliyorum.“Ülkelerine geri dönünce Esad zulmüne karşı kendilerini korumak için poligonda silah atmayı öğreniyorlar” diyeceklerdir.Nasıl olsa salağız ya.Ve bu salaklığımızı yıllardır defalarca kanıtlıyoruz ya.Hala umutlular."
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suriyeliler, fatih altaylı
Fatih Altaylı: Sizin 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor
12:22 26.05.2022 (güncellendi: 12:23 26.05.2022) Abone ol
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Yılmaz Özdil'in köşesine taşıdığı İstanbul'daki poligonlarla ilgili "Tüm Suriyeliler atış taliminde" ifadelerine yönelik, "Poligonda attıkları merminin tanesi çapına göre en az 6, en çok 13 TL. Sizin 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor" dedi.
Fatih Altaylı
bugünkü yazısında,
"Sağlık giderlerini bizim ödediğimiz, her ay kartlarına para yüklediğimiz Suriyelilere bak. Atış talimindeler
" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:
"Dün Yılmaz Özdil poligonları yazdı.
İstanbul’da poligonları, yani tabanca ile atış talimi yapılan yerleri gezmiş.
“Suriye kaynıyor. Tüm Suriyeliler atış taliminde” diye yazmış.
Sağlık giderlerini bizim ödediğimiz, her ay kartlarına para yüklediğimiz Suriyelilere bak.
Poligonda attıkları merminin tanesi çapına göre en az 6, en çok 13 TL.
Siz 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor.
Ve şimdi bu konuda siyasetçilerimizin yapacağı açıklamayı biliyorum.
“Ülkelerine geri dönünce Esad zulmüne karşı kendilerini korumak için poligonda silah atmayı öğreniyorlar” diyeceklerdir.
Ve bu salaklığımızı yıllardır defalarca kanıtlıyoruz ya.