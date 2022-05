https://tr.sputniknews.com/20220526/fatih-altayli-sizin-1-kilo-et-almaya-calistiginiz-paraya-suriyeli-bir-sarjor-mermi-atiyor-1056698169.html

Fatih Altaylı: Sizin 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor

Fatih Altaylı: Sizin 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Yılmaz Özdil'in köşesine taşıdığı İstanbul'daki poligonlarla ilgili "Tüm Suriyeliler atış taliminde" ifadelerine yönelik... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T12:22+0300

2022-05-26T12:22+0300

2022-05-26T12:23+0300

türkiye

suriyeliler

fatih altaylı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043260550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d8c4fc727e13d71931486f25e063315.jpg

Fatih Altaylı bugünkü yazısında, "Sağlık giderlerini bizim ödediğimiz, her ay kartlarına para yüklediğimiz Suriyelilere bak. Atış talimindeler" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:"Dün Yılmaz Özdil poligonları yazdı.İstanbul’da poligonları, yani tabanca ile atış talimi yapılan yerleri gezmiş.“Suriye kaynıyor. Tüm Suriyeliler atış taliminde” diye yazmış.Vay anam vay.Sağlık giderlerini bizim ödediğimiz, her ay kartlarına para yüklediğimiz Suriyelilere bak.Atış talimindeler.Poligonda attıkları merminin tanesi çapına göre en az 6, en çok 13 TL.Siz 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor.Ve şimdi bu konuda siyasetçilerimizin yapacağı açıklamayı biliyorum.“Ülkelerine geri dönünce Esad zulmüne karşı kendilerini korumak için poligonda silah atmayı öğreniyorlar” diyeceklerdir.Nasıl olsa salağız ya.Ve bu salaklığımızı yıllardır defalarca kanıtlıyoruz ya.Hala umutlular."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriyeliler, fatih altaylı