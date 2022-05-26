https://tr.sputniknews.com/20220526/galatasarayda-divan-kurulu-toplantisi-yapildi-2-aday-listelerini-tanitti--1056688503.html

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapıldı: 2 aday listelerini tanıttı

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapıldı: 2 aday listelerini tanıttı

Galatasaray Kulübü'nde 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek, divan kuruluna... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T03:14+0300

2022-05-26T03:14+0300

2022-05-26T03:15+0300

spor

galatasaray

yönetim

divan kurulu

galatasaray divan kurulu

toplantı

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Galatasaray Lisesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den yayınlanan mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında, ilk olarak Eşref Hamamcıoğlu söz aldı.Kulübün eski divan kurulu başkanı olan Hamamcıoğlu, mahkeme kararıyla iptal edilen 30 Nisan'daki olağanüstü seçimli genel kurul için hazırladıkları listeyle seçime gireceklerini belirtti.Galatasaray Kulübünde samimiyet, şeffaflık, liyakat ve güvene ihtiyaç olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "En büyük eksikliğimizin samimiyet olduğu söylemiştim. Bugün bunu çok net yaşıyoruz. 30 Nisan'daki seçimin ne şekilde iptal edildiğini gördük. 30 Nisan'da seçim yapılması gerekirken, Tevfik Fikret Salonu'nun duvarları arasında, o kutsal mekanda boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli günde aramızda olmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. Daha önce yapılan genel kurullarda iradesini beyan etmekten çekinenler, salonda kalmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyor. Bu samimiyetsizliktir, güven eksikliğidir. Bunu mutlaka tamir etmemiz lazım. 11 Haziran seçimleri bunun için çok önemlidir. Lütfen bütün üyelerimiz sandık başına gelsin. Galatasaray'ın çıkışı bu seçimdedir" diye konuştu."İçinde bulunduğumuz süreçte, 30 Nisan'da yapılması gereken seçimler neden 11 Haziran'a ertelendi, bunun aktörleri kimlerdir ve niçin beklenmiştir?" diye soran Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın bir spor kulübü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:Bütün projelerinin hazır olduğunu anlatan Hamamcıoğlu, Florya'daki araziyle ilgili projelerini de kısa sürede açıklayacaklarını dile getirerek, "Galatasaray'ın Florya'dan çıkması lazım, kesin. Ama ne pahasına olursa olsun çıkmaması da lazım. Bugün Florya bölgesinde, özellikle havaalanındaki pistlerin yıkılması veya ortadan kaldırılması nedeniyle buralarda kat müsaadesi artmıştır. Dolayısıyla Florya bölgesi bir sürü müteahhitin ağzının suyunu akıtmaktadır. Galatasaray'ı kullanarak hiç kimse burayı hedeflemesin. Çok net. Buna izin vermeyeceğiz. Galatasaray mutlaka bağımsızlığına kavuşarak yönetilmedir" değerlendirmesinde bulundu.Dursun Özbek: Hemen birleşerek 2000 ruhuna geri dönmemiz lazımKulübün eski başkanlarından olan Dursun Özbek de yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs salgını ve ardından Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedenleriyle diğer alanlarda olduğu gibi sporda da çok ciddi ekonomik sorunların yaşandığını belirtti.Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın da kulüpler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu aktaran Özbek, "Bu şartlarda masada da sahada da başarılı olmak mümkün değil. Bu içinden çıkılması zor bir hal alıyor. Bu şekilde etki altında kaldığımız zaman camia kendi içinde parçalanma yaşıyor, başarısızlık geliyor" diye konuştu.Sarı-kırmızılı camiada bölünmeler yaşandığını kaydeden Özbek, şöyle devam etti:Dursun Özbek, Florya ve Kemerburgaz projeleri başta olmak üzere 8-9 önemli projelerinin olduğunu ve bunları da kısa sürede duyuracaklarını vurgulayarak, "Bu projelerle elde edeceğimiz paylar tahminlerin ötesinde. Bu projeleri önce sizin onayınıza sunacağız. Projelerden gelecek paranın kılına dokunmadan kanayan yaramız olan, Bankalar Birliği ile olan borcumuzun ödemesine göndereceğiz. Günde bir milyon liraya yakın faiz ödüyoruz. Bu sarmaldan çıkmamız lazım. Ne yaparsan yap, çalıştığının hepsi faize gidiyor. Geçmişten ders alarak geliyoruz. Öyle har vurup harman savurmak yok. Eğer biz sevgi ve beraberliği sağlayamazsak, yerin dibine girsin bu projeler. Biz hiçbir şeyde muvaffak olamayız. Birbirimizi niye sevemiyoruz, anlamıyorum ki?" diye konuştu.Hamamcıoğlu ve Özbek, konuşmalarından önce listelerinde yer alan isimleri divan kurulu üyelerine tanıttı.Oy pusulasındaki renkleri belliToplantıda divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, adaylarla yaptıkları görüşmede seçimde kullanacakları oy pusulasındaki renkleri belirlediklerini söyledi.Seçime Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın da takip ettiği toplantıda söz alan üyeler, güncel gelişmelerle ilgili düşüncelerini aktardı.

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galatasaray, yönetim, divan kurulu, galatasaray divan kurulu, toplantı