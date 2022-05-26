Moskova’da Türkiye’nin Balkanlar politikası değerlendirildi

“Balkan bölgesini ve bölge genelindeki eğilimleri sadece entegrasyon prizması üzerinden değerlendirmek pek doğru değil. Evet, bu bölgede bir ölçüde entegrasyon süreci yaşanıyor. Ancak öncelikle, entegrasyon süreçleri her yerde aynı yoğunlukta değil. İkincisi, çoğu zaman ters eğilimleri, mevcut birliklerin bir nevi parçalanmasını gözlemliyoruz. Sistem oluşturan çatışmalar da yaşanıyor. Bu çatışmalar, Balkanlar’daki uluslararası ilişkiler sistemini şu ya da bu şekilde oluşturan çeşitli bölgesel ülkeleri içlerine çekiyor. Ayrıca bölgedeki süreçleri etkileyen dış güçlerin rolünü de dikkate almak çok önemli. Söz konusu Balkanlar olunca bu dış güçler başta AB, Rusya ve Türkiye. Hiç şüphesiz bu dış güçler bölgedeki işler üzerinde büyük etkiye sahip.”