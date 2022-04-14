https://tr.sputniknews.com/20220414/zaharova-abd-balkanlari-kendi-kaliplarina-gore-yeniden-sekillendirmeye-calisiyor-1055565305.html

Zaharova: ABD, Balkanları kendi kalıplarına göre yeniden şekillendirmeye çalışıyor

Zaharova: ABD, Balkanları kendi kalıplarına göre yeniden şekillendirmeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Balkanları kendi kalıplarına göre yeniden şekillendirme girişimlerinde bulunduğunu belirtti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T17:38+0300

2022-04-14T17:38+0300

2022-04-14T17:38+0300

mariya zaharova

dünya

rusya

abd

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik'e ve Bosna Hersek'in bazı üst düzey isimlerine kişisel yaptırım uygulama kararını eleştirdi.Zaharova yaptığı açıklamada "Böylesine kötü niyetli ve yıkıcı bir çizgi izleyen Batı'nın tek amacının Balkanlar'ı kendi kalıplarına göre, bölge ülkelerinin ulusal çıkarlarına zarar verecek biçimde yeniden şekillendirmek, uydurma bahanelerle tüm muhalifleri ve Batı'nın yeni sömürge politikasını kabul etmeyenleri ortadan kaldırmak olduğu aşikar" dedi.Balkanlar'ın çatışma ve hesaplaşma bölgesi değil, eşit işbirliği bölgesi olduğunu kaydeden Zaharova, "Tüm dış aktörleri, bencil yaklaşımlardan vazgeçmeye, BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine dayalı yapıcı etkileşime dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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mariya zaharova, rusya, abd