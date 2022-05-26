https://tr.sputniknews.com/20220526/zehirli-denizanalari-tekirdagda-1056697515.html

Zehirli denizanası Tekirdağ kıyılarında da görüldü

Zehirli denizanası Tekirdağ kıyılarında da görüldü

En tehlikeli denizanası türleri arasında gösterilen pusula denizanaları, Tekirdağ kıyılarında görüldü. Zehirli olduğu belirtilen denizanaları, tedirginliğe yol... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T11:57+0300

2022-05-26T11:57+0300

2022-05-26T12:16+0300

yaşam

tekirdağ

denizanası

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Yayılmaya devam eden pusula denizanaları, Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezi'nin ardından Tekirdağ kıyılarında da görüldü.Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan pusula denizanaları; kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabiliyor.1,5 metreyi bulan yapışkan dokunaçlara sahip denizanalarının zehirli olduğu belirtiliyor.Pusula denizanaları, iklim değişikliği nedeniyle Marmara'da görülmeye başlandı.Uzmanlar zehirli pusula denizanalarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.Temas edilmesi halinde, amonyak ya da sirkeyle yıkanarak en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtiliyor.

tekirdağ

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tekirdağ, denizanası