https://tr.sputniknews.com/20220526/zehirli-denizanalari-tekirdagda-1056697515.html
Zehirli denizanası Tekirdağ kıyılarında da görüldü
Zehirli denizanası Tekirdağ kıyılarında da görüldü
En tehlikeli denizanası türleri arasında gösterilen pusula denizanaları, Tekirdağ kıyılarında görüldü. Zehirli olduğu belirtilen denizanaları, tedirginliğe yol... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T11:57+0300
2022-05-26T11:57+0300
2022-05-26T12:16+0300
yaşam
tekirdağ
denizanası
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Yayılmaya devam eden pusula denizanaları, Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezi'nin ardından Tekirdağ kıyılarında da görüldü.Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan pusula denizanaları; kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabiliyor.1,5 metreyi bulan yapışkan dokunaçlara sahip denizanalarının zehirli olduğu belirtiliyor.Pusula denizanaları, iklim değişikliği nedeniyle Marmara'da görülmeye başlandı.Uzmanlar zehirli pusula denizanalarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.Temas edilmesi halinde, amonyak ya da sirkeyle yıkanarak en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtiliyor.
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tekirdağ, denizanası
Zehirli denizanası Tekirdağ kıyılarında da görüldü
11:57 26.05.2022 (güncellendi: 12:16 26.05.2022) Abone ol
En tehlikeli denizanası türleri arasında gösterilen pusula denizanaları, Tekirdağ kıyılarında görüldü. Zehirli olduğu belirtilen denizanaları, tedirginliğe yol açtı.
Yayılmaya devam eden pusula denizanaları, Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezi'nin ardından Tekirdağ kıyılarında da görüldü.
Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan pusula denizanaları; kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabiliyor.
1,5 metreyi bulan yapışkan dokunaçlara sahip denizanalarının zehirli olduğu belirtiliyor.
Pusula denizanaları, iklim değişikliği nedeniyle Marmara'da görülmeye başlandı.
Uzmanlar zehirli pusula denizanalarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.
Temas edilmesi halinde, amonyak ya da sirkeyle yıkanarak en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtiliyor.