Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220526/zehirli-denizanalari-tekirdagda-1056697515.html
Zehirli denizanası Tekirdağ kıyılarında da görüldü
Zehirli denizanası Tekirdağ kıyılarında da görüldü
En tehlikeli denizanası türleri arasında gösterilen pusula denizanaları, Tekirdağ kıyılarında görüldü. Zehirli olduğu belirtilen denizanaları, tedirginliğe yol... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T11:57+0300
2022-05-26T12:16+0300
yaşam
tekirdağ
denizanası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056697490_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73da36dfe7ebbd7f89f5a5e92b9079e2.jpg
Yayılmaya devam eden pusula denizanaları, Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezi'nin ardından Tekirdağ kıyılarında da görüldü.Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan pusula denizanaları; kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabiliyor.1,5 metreyi bulan yapışkan dokunaçlara sahip denizanalarının zehirli olduğu belirtiliyor.Pusula denizanaları, iklim değişikliği nedeniyle Marmara'da görülmeye başlandı.Uzmanlar zehirli pusula denizanalarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.Temas edilmesi halinde, amonyak ya da sirkeyle yıkanarak en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtiliyor.
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056697490_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6824e2fc7faf4d376db9eb90019c8953.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tekirdağ, denizanası

Zehirli denizanası Tekirdağ kıyılarında da görüldü

11:57 26.05.2022 (güncellendi: 12:16 26.05.2022)
© İHA / ANAVATANI AKDENİZ VE EGE DENİZİ OLAN ZEHİRLİ DENİZANALARI TEKİRDAĞ KIYILARINDA GÖRÜLDÜ
ANAVATANI AKDENİZ VE EGE DENİZİ OLAN ZEHİRLİ DENİZANALARI TEKİRDAĞ KIYILARINDA GÖRÜLDÜ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA /
Abone olTelegram
En tehlikeli denizanası türleri arasında gösterilen pusula denizanaları, Tekirdağ kıyılarında görüldü. Zehirli olduğu belirtilen denizanaları, tedirginliğe yol açtı.
Yayılmaya devam eden pusula denizanaları, Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezi'nin ardından Tekirdağ kıyılarında da görüldü.
Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan pusula denizanaları; kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabiliyor.
1,5 metreyi bulan yapışkan dokunaçlara sahip denizanalarının zehirli olduğu belirtiliyor.
Pusula denizanaları, iklim değişikliği nedeniyle Marmara'da görülmeye başlandı.
Uzmanlar zehirli pusula denizanalarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.
Temas edilmesi halinde, amonyak ya da sirkeyle yıkanarak en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtiliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала