https://tr.sputniknews.com/20220526/ziraat-turkiye-kupasinda-sampiyon-sivasspor-1056721494.html

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T23:29+0300

2022-05-26T23:29+0300

2022-05-26T23:49+0300

sivasspor

ziraat türkiye kupası

şampiyon

spor

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor’u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısı Kayseri’nin 1-0’lık üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarı Sivas eşitliği sağladı ve 90 dakika bu skorla sona erdi. Uzatmalar sonunda kırmızı-beyazlılar maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Sivasspor, Türkiye Kupası’nı kulüp tarihinde ilk kez kazandı.

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sivasspor, ziraat türkiye kupası, şampiyon