https://tr.sputniknews.com/20220526/ziraat-turkiye-kupasinda-sampiyon-sivasspor-1056721494.html
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T23:29+0300
2022-05-26T23:29+0300
2022-05-26T23:49+0300
sivasspor
ziraat türkiye kupası
şampiyon
spor
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor’u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısı Kayseri’nin 1-0’lık üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarı Sivas eşitliği sağladı ve 90 dakika bu skorla sona erdi. Uzatmalar sonunda kırmızı-beyazlılar maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Sivasspor, Türkiye Kupası’nı kulüp tarihinde ilk kez kazandı.
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sivasspor, ziraat türkiye kupası, şampiyon
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Sivasspor
23:29 26.05.2022 (güncellendi: 23:49 26.05.2022) Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sivasspor ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor’u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı Kayseri’nin 1-0’lık üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarı Sivas eşitliği sağladı ve 90 dakika bu skorla sona erdi.
Uzatmalar sonunda kırmızı-beyazlılar maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Sivasspor, Türkiye Kupası’nı kulüp tarihinde ilk kez kazandı.