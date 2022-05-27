https://tr.sputniknews.com/20220527/abdli-aktor-kevin-spacey-hakkinda-3-erkege-yonelik-cinsel-saldiri-suclamasi-1056723118.html

ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması

ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), ABD’li aktör Kevin Spacey'e 3 erkeğe 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T00:48+0300

2022-05-27T00:48+0300

2022-05-27T00:48+0300

yaşam

kevin spacey

erkek

taciz

aktör

ingiltere

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İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), ABD’li aktör Kevin Spacey'nin 3 erkeğe karşı 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. İddia edilen cinsel saldırı olaylarından 3'ünün Mart 2005 ile Ağustos 2008 arasında İngiltere’nin başkenti Londra'da, 1'inin ise Nisan 2013'te İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire'da gerçekleştiği belirtildi.CPS Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, yaptığı açıklamada, "CPS, 62 yaşındaki Kevin Spacey'e 3 erkeğe karşı 4 dört ayrı cinsel saldırı suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Spacey ayrıca, 1 kişinin rızası olmadan cinsel ilişkiye girmesine neden olmakla suçlanıyor. Suçlamalar, Metropolitan Polisi tarafından soruşturma sırasında toplanan kanıtların incelenmesini takip ediyor" dedi.Ainsle ayrıca, Kraliyet Savcılığının yetkililere Spacey aleyhindeki cezai suçlamaların aktif olduğunu duyurarak, Spacey'in adil yargılanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı.Spacey hakkında daha önce de cinsel taciz davası açılmıştıSpacey, 2019 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü.Dünyaca ünlü 62 yaşındaki ABD'li aktör Spacey, American Beauty, Seven, The Usual Suspects, LA Confidential gibi Hollywood filmlerinde üstlendiği önemli rollerle biliniyor.

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kevin spacey, erkek, taciz, aktör, ingiltere