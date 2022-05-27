Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220527/ali-tatarin-mezarina-saldiri-1056732049.html
Ali Tatar'ın mezarına saldırı
Ali Tatar'ın mezarına saldırı
'Amirallere suikast' iddiaları kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılmasından sonra hakkında yeniden verilen tutuklama kararı sonucu yaşamına son veren... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T11:50+0300
2022-05-27T11:50+0300
türkiye
ali tatar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102515/74/1025157468_57:0:967:512_1920x0_80_0_0_d0be68e254c1f6664025fa87658bb8b5.jpg
Saldırıyı Ali Tatar’ın kardeşi Ahmet Tatar duyurdu. Ahmet Tatar, Twitter hesabından, mezarın başındaki bayrak direğinin kırılarak götürüldüğünü açıkladı.hmet Tatar, “Böyle birşeyi kim niye yapar anlam veremiyorum. Çok üzüldüm” dedi.Ahmet Tatar, durumu Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'a bildirmesinin ardından Ali Tatar’ın mezarına tekrar Türk bayrağının konulduğunu açıkladı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102515/74/1025157468_170:0:853:512_1920x0_80_0_0_cf076133b1a2bd51a9929c44a417c9d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali tatar

Ali Tatar'ın mezarına saldırı

11:50 27.05.2022
© Fotoğraf : TwitterYarbay Ali Tatar
Yarbay Ali Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
'Amirallere suikast' iddiaları kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılmasından sonra hakkında yeniden verilen tutuklama kararı sonucu yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı düzenlendi. Tatar'ın intiharından sonra tutuklanmasına neden olan belgedeki el yazısının kendisine ait olmadığı ve sahte olduğu ortaya çıkmıştı.
Saldırıyı Ali Tatar’ın kardeşi Ahmet Tatar duyurdu. Ahmet Tatar, Twitter hesabından, mezarın başındaki bayrak direğinin kırılarak götürüldüğünü açıkladı.
hmet Tatar, “Böyle birşeyi kim niye yapar anlam veremiyorum. Çok üzüldüm” dedi.
Ahmet Tatar, durumu Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'a bildirmesinin ardından Ali Tatar’ın mezarına tekrar Türk bayrağının konulduğunu açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала