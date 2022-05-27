https://tr.sputniknews.com/20220527/ali-tatarin-mezarina-saldiri-1056732049.html
Ali Tatar'ın mezarına saldırı
Ali Tatar'ın mezarına saldırı
'Amirallere suikast' iddiaları kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılmasından sonra hakkında yeniden verilen tutuklama kararı sonucu yaşamına son veren... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T11:50+0300
2022-05-27T11:50+0300
2022-05-27T11:50+0300
türkiye
ali tatar
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Saldırıyı Ali Tatar’ın kardeşi Ahmet Tatar duyurdu. Ahmet Tatar, Twitter hesabından, mezarın başındaki bayrak direğinin kırılarak götürüldüğünü açıkladı.hmet Tatar, “Böyle birşeyi kim niye yapar anlam veremiyorum. Çok üzüldüm” dedi.Ahmet Tatar, durumu Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'a bildirmesinin ardından Ali Tatar’ın mezarına tekrar Türk bayrağının konulduğunu açıkladı.
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ali tatar
Ali Tatar'ın mezarına saldırı
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'Amirallere suikast' iddiaları kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılmasından sonra hakkında yeniden verilen tutuklama kararı sonucu yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı düzenlendi. Tatar'ın intiharından sonra tutuklanmasına neden olan belgedeki el yazısının kendisine ait olmadığı ve sahte olduğu ortaya çıkmıştı.
Saldırıyı Ali Tatar’ın kardeşi Ahmet Tatar duyurdu. Ahmet Tatar, Twitter hesabından, mezarın başındaki bayrak direğinin kırılarak götürüldüğünü açıkladı.
hmet Tatar, “Böyle birşeyi kim niye yapar anlam veremiyorum. Çok üzüldüm” dedi.
Ahmet Tatar, durumu Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'a bildirmesinin ardından Ali Tatar’ın mezarına tekrar Türk bayrağının konulduğunu açıkladı.