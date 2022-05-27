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Ankara'daki Rus Evi’nde ilk kez Birleşik Devlet Sınavı yapıldı
Ankara'daki Rus Evi’nde ilk kez Birleşik Devlet Sınavı yapıldı
Ankara’daki Rus Evi, Rusya’da ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin girmesi gereken sınav olan Birleşik Devlet Sınavı (EGE) yapıldı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T13:43+0300
2022-05-27T13:43+0300
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Ankara'daki Rus Evi'nde bir ilk olarak Rusya sınırları dışında (BDT ve diplomatik temsilciliklerdeki okullar hariç) Birleşik Devlet Sınavı yapıldı. Silifke'deki Özel Uluslararası Moskova Okulu'nun 4 öğrencisi EGE kapsamında kimya ve coğrafya sınavına girdi. Sınav süreci hiçbir kural ihlali olmadan olağan şekilde geçti.Rus Evi'nin Başkanı Aleksandr Sotniçenko, personelin çalışmalarından övgüyle bahsetti ve sınav döneminin başlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye'de okul çağındakiler de dahil olmak üzere Rusça eğitim veren kurumlarda okuyan onbinlerce Rus vatandaşı yaşıyor. Birçoğu bu sınavı vermek ve Rusya’daki üniversitelere girmek istiyor. Uzun zamandır sınavları ağırlamak için hak kazanmaya çalışıyorduk. Ankara'da Rus Evi bünyesinde bir sınav noktası açılması için çok uğraştık ve çabalarımızın boşa gitmemesinden dolayı çok mutluyuz."
https://tr.sputniknews.com/20220508/9-mayis-zafer-gunu-ankarada-olumsuz-alay-yuruyusu-ile-kutlandi-1056187521.html
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rusya, türkiye, ankara, türk-rus dostluk evi, sınav

Ankara'daki Rus Evi’nde ilk kez Birleşik Devlet Sınavı yapıldı

13:43 27.05.2022
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluTürkiye-Rusya bayrağı
Türkiye-Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Ankara’daki Rus Evi, Rusya’da ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin girmesi gereken sınav olan Birleşik Devlet Sınavı (EGE) yapıldı.
Ankara'daki Rus Evi'nde bir ilk olarak Rusya sınırları dışında (BDT ve diplomatik temsilciliklerdeki okullar hariç) Birleşik Devlet Sınavı yapıldı. Silifke'deki Özel Uluslararası Moskova Okulu'nun 4 öğrencisi EGE kapsamında kimya ve coğrafya sınavına girdi. Sınav süreci hiçbir kural ihlali olmadan olağan şekilde geçti.
Rus Evi'nin Başkanı Aleksandr Sotniçenko, personelin çalışmalarından övgüyle bahsetti ve sınav döneminin başlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye'de okul çağındakiler de dahil olmak üzere Rusça eğitim veren kurumlarda okuyan onbinlerce Rus vatandaşı yaşıyor. Birçoğu bu sınavı vermek ve Rusya’daki üniversitelere girmek istiyor. Uzun zamandır sınavları ağırlamak için hak kazanmaya çalışıyorduk. Ankara'da Rus Evi bünyesinde bir sınav noktası açılması için çok uğraştık ve çabalarımızın boşa gitmemesinden dolayı çok mutluyuz."
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