https://tr.sputniknews.com/20220527/ankaradaki-rus-evinde-ilk-kez-birlesik-devlet-sinavi-yapildi-1056737416.html

Ankara'daki Rus Evi’nde ilk kez Birleşik Devlet Sınavı yapıldı

Ankara'daki Rus Evi’nde ilk kez Birleşik Devlet Sınavı yapıldı

Ankara’daki Rus Evi, Rusya’da ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin girmesi gereken sınav olan Birleşik Devlet Sınavı (EGE) yapıldı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T13:43+0300

2022-05-27T13:43+0300

2022-05-27T13:43+0300

türkiye

rusya

türkiye

ankara

türk-rus dostluk evi

sınav

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103423/69/1034236983_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_621ca2216e5a114d36f74a048309e61e.jpg

Ankara'daki Rus Evi'nde bir ilk olarak Rusya sınırları dışında (BDT ve diplomatik temsilciliklerdeki okullar hariç) Birleşik Devlet Sınavı yapıldı. Silifke'deki Özel Uluslararası Moskova Okulu'nun 4 öğrencisi EGE kapsamında kimya ve coğrafya sınavına girdi. Sınav süreci hiçbir kural ihlali olmadan olağan şekilde geçti.Rus Evi'nin Başkanı Aleksandr Sotniçenko, personelin çalışmalarından övgüyle bahsetti ve sınav döneminin başlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye'de okul çağındakiler de dahil olmak üzere Rusça eğitim veren kurumlarda okuyan onbinlerce Rus vatandaşı yaşıyor. Birçoğu bu sınavı vermek ve Rusya’daki üniversitelere girmek istiyor. Uzun zamandır sınavları ağırlamak için hak kazanmaya çalışıyorduk. Ankara'da Rus Evi bünyesinde bir sınav noktası açılması için çok uğraştık ve çabalarımızın boşa gitmemesinden dolayı çok mutluyuz."

https://tr.sputniknews.com/20220508/9-mayis-zafer-gunu-ankarada-olumsuz-alay-yuruyusu-ile-kutlandi-1056187521.html

türkiye

rusya

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, türkiye, ankara, türk-rus dostluk evi, sınav