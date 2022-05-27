https://tr.sputniknews.com/20220527/beylikduzunde-silahli-banka-soygunu-80-bin-dolar-calip-kactilar-1056749878.html
Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu: 80 bin dolar çalıp kaçtılar
Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu: 80 bin dolar çalıp kaçtılar
Beylikdüzü’nde motosikletli iki soyguncu girdiği bankadan 80 bin dolar para çalarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, soyguncuları... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T20:16+0300
2022-05-27T20:16+0300
2022-05-27T20:16+0300
türkiye
banka soygunu
silah
istanbul
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Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi’nde mesai saatleri içinde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs bir bankanın içine girdi.İçeride çalışan personeli silahla tehdit ederek kasadan 80 bin dolar çalan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bankanın içinde inceleme yaptı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet’e geçti.Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, ekipler kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.Çevre işletmede personel olan Soner Yıldırım, “2 kişilermiş sanırım. Mesai saatinde giriyorlar. Neyle kaçtıkları henüz belli değil. İnceleme yapıyorlar içeride. Silah sesi duymadık özellikle. Yaralanan yok. Cüzi miktarda para alınmış” dedi.
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banka soygunu, silah, istanbul
Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu: 80 bin dolar çalıp kaçtılar
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Beylikdüzü’nde motosikletli iki soyguncu girdiği bankadan 80 bin dolar para çalarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi’nde mesai saatleri içinde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs bir bankanın içine girdi.
İçeride çalışan personeli silahla tehdit ederek kasadan 80 bin dolar çalan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bankanın içinde inceleme yaptı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet’e geçti.
Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, ekipler kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Çevre işletmede personel olan Soner Yıldırım, “2 kişilermiş sanırım. Mesai saatinde giriyorlar. Neyle kaçtıkları henüz belli değil. İnceleme yapıyorlar içeride. Silah sesi duymadık özellikle. Yaralanan yok. Cüzi miktarda para alınmış” dedi.