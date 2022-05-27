Burhan Şeşen: 12 Eylül’de bile müziğe böyle bir baskı görmedim

"Melek Mosso’yu orada 10 binler dinleyecekti ama müzik dinleme istekleri kısıtlandı. Dinin en önemli özelliği hoşgörüdür, burada hoşgörü var mı? Sadece benim dediğim olacak, benim istediğim gelip söyleyecek. Melik Mosso’yu seven insanlar yok mu? Demokrasi karşı fikirlere hoşgörüyle bakmaktan oluşur. Bu kişilerin kafasında bir düzen var ve o düzen maalesef acımasız ve sert bir düzen. Hoşgörülüyle en ufak bir alakaları yok. Dinleyicilere karşı da yapılan bir haksızlıktır. Kamuoyunun bize vereceği destek çok önemli, müzikseverler de mağdur. Böyle olursa kimse organizasyonlara bilet almayacak. Hiçbir organizatör konser yapmayacak. Benim yarın Datça’da konserim var ama bilmiyorum acaba olacak mı olmayacak mı?’’