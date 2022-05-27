https://tr.sputniknews.com/20220527/depeche-modeun-klavyecisi-andrew-fletcher-60-yasinda-hayatini-kaybetti-1056730000.html
Depeche Mode'un klavyecisi Andrew Fletcher, 60 yaşında hayatını kaybetti
Depeche Mode'un klavyecisi Andrew Fletcher, 60 yaşında hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü İngiliz grup Depeche Mode'un klavyecisi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T10:44+0300
2022-05-27T10:44+0300
2022-05-27T10:44+0300
yaşam
ingiltere
müzik grubu
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'Violator' gibi müzik tarihine geçen albümlere ve 'Enjoy the Silence' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İngiliz müzik grubu Depeche Mode'un kurucularından Andrew Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti.Fletcher'ın vefatına ilişkin Depeche Mode'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:1961 yılında İngiltere'nin Nottingham kentinde doğan Fletcher, 1970'lerin sonunda Martin Gore ve Vince Clarke ile birlikte 'Composition of Sound' grubunu kurdu. Şarkıcı Dave Gahan'ın aralarına katılmasının ardından grup ismini Depeche Mode olarak değiştirdi ve Britanya'da listelere girmeye başladı. 80'lerin sonunda Clarke'ın gruptan ayrılmasıyla Gore, grubun ana şarkı yazarı haline geldi ve üçlünün arasına Alan Wilder katıldı. Hem müziği, hem de sözleri 'karanlıklaşan' grubun adını tüm dünya duymaya başladı. Depeche Mode; Enjoy The Silence, Personal Jesus ve Just Can’t Get Enough gibi birçok hite imza attı.Fletcher, grubun tüm stüdyo albümlerinde yer aldı.
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ingiltere, müzik grubu
Depeche Mode'un klavyecisi Andrew Fletcher, 60 yaşında hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü İngiliz grup Depeche Mode'un klavyecisi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti.
'Violator' gibi müzik tarihine geçen albümlere ve 'Enjoy the Silence' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İngiliz müzik grubu Depeche Mode'un kurucularından Andrew Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti.
Fletcher'ın vefatına ilişkin Depeche Mode'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Arkadaşımız, aile üyemiz ve grup arkadaşımız Andy 'Fletch' Fletcher'ın zamansız kaybı nedeniyle şoke olmuş ve büyük bir üzüntüyle dolmuş durumdayız. Fletch gerçekten altın kalpli biriydi ve ne zaman desteğe, canlı bir sohbete, iyi bir kahkahaya ya da soğuk bir biraya ihtiyacınız olsa sizin yanınızda olurdu. Kalbimiz ailesiyle birlikte ve onları bu zor zamanda hatırınızda tutmanızı ve mahremiyetlerine saygı göstermenizi istiyoruz.”
1961 yılında İngiltere'nin Nottingham kentinde doğan Fletcher, 1970'lerin sonunda Martin Gore ve Vince Clarke ile birlikte 'Composition of Sound' grubunu kurdu. Şarkıcı Dave Gahan'ın aralarına katılmasının ardından grup ismini Depeche Mode olarak değiştirdi ve Britanya'da listelere girmeye başladı. 80'lerin sonunda Clarke'ın gruptan ayrılmasıyla Gore, grubun ana şarkı yazarı haline geldi ve üçlünün arasına Alan Wilder katıldı. Hem müziği, hem de sözleri 'karanlıklaşan' grubun adını tüm dünya duymaya başladı. Depeche Mode; Enjoy The Silence, Personal Jesus ve Just Can’t Get Enough gibi birçok hite imza attı.
Fletcher, grubun tüm stüdyo albümlerinde yer aldı.