https://tr.sputniknews.com/20220527/garanti-bbva-genel-muduru-bastug-40-sermaye-getirisi-ve-70-enflasyon-surdurulebilir-degil-1056740171.html

Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Yüzde 70 enflasyon sürdürülebilir değil

Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Yüzde 70 enflasyon sürdürülebilir değil

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, yüzde 40'larda olan sermaye getirileri ve yüzde 70'lerde olan enflasyonun sürdürülebilir olmadığını belirtti. Baştuğ... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T14:59+0300

2022-05-27T14:59+0300

2022-05-27T15:08+0300

ekonomi

garanti bbva

enflasyon

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Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, bankacılık sektöründe sermaye getirilerinin yüzde 40'larda, enflasyonun ise yüzde 70'lerde olduğunu belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını söyledi.Bloomberght'nin haberine göre, Garanti BBVA ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından düzenlenen bir basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baştuğ, "Enflasyon oranının yüzde 70'e geldiği bir dönemde bankaların gelirleri mutlak değer olarak artıyor ama enflasyonun altında. Dolayısıyla bankacılık sermaye olarak zorlanacak ileriki dönemlerde böyle devam ederse" dedi.Baştuğ, "Çünkü banka karları, sermaye getirileri yüzde 40'larda, enflasyon yüzde 70, sürdürülebilir değil. Hepimizin temennisi enflasyonun makul seviyelere inmesi. Bankacılık sektörü genel olarak iyi bir sınav veriyor." ifadelerini kullandı.'Biz lokal olarak enflasyon muhasebesini şu an uygulayamıyoruz'Baştuğ, Türkiye'de enflasyon muhasebesi ile ilgili otoritelerde henüz verilmiş bir kararın olmadığını belirterek, "Biz lokal olarak enflasyon muhasebesini şu an uygulayamıyoruz. Fakat IFRS kuralları gereği BBVA enflasyon muhasebesi ile bizi konsollide ediyor. Yani biz Türkiye'de kendi bilançomuzu çıkarıyoruz, onlar buna enflasyonu uygulayarak konsolide ediyor" diye konuştu.BBVA CEO'su Onur Genç, Türkiye'de hiperenflasyon muhasebeleştirmesi konusunda Türk yetkililerle görüşme yürüttüklerini belirterek, Türkiye birimi Garanti Bankası'nda ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin "büyük ihtimalle uygulanacağını" söylemişti.

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garanti bbva, enflasyon