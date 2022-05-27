https://tr.sputniknews.com/20220527/izmirde-bicakli-kavga-1-olu-1056727018.html
İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü
İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü
İzmir’in Bayraklı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede suç aletiyle birlikte... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T03:05+0300
2022-05-27T03:05+0300
2022-05-27T03:05+0300
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.00 sıralarında Çiçek Mahallesi Gazi Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Aytaç Özgön ile 22 yaşındaki Sinan D. arasında laf dalaşı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Sinan D. yanındaki bıçak ile Aytaç Özgün’ü bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Aytaç Özgön’ün durumunun ağır olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri Özgön’ü ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası Özgön hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Aytaç Özgön’ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, Aytaç Özgön’ü bıçaklayarak olay yerinden kaçan Sinan D. polis ekiplerince kısa süre içerisinde suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/izmirde-kadin-cinayeti-esi-tarafindan-tabancayla-vuruldu--1056725736.html
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İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.00 sıralarında Çiçek Mahallesi Gazi Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Aytaç Özgön ile 22 yaşındaki Sinan D. arasında laf dalaşı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Sinan D. yanındaki bıçak ile Aytaç Özgün’ü bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Aytaç Özgön’ün durumunun ağır olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri Özgön’ü ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası Özgön hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Aytaç Özgön’ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Aytaç Özgön’ü bıçaklayarak olay yerinden kaçan Sinan D. polis ekiplerince kısa süre içerisinde suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.