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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/kremlin-kievin-gercekleri-kavrayabildiginden-emin-degiliz-zira-gorusmeleri-donduran-onlardi-1056736575.html
Kremlin: Kiev’in gerçekleri kavrayabildiğinden emin değiliz, zira görüşmeleri donduran onlardı
Kremlin: Kiev’in gerçekleri kavrayabildiğinden emin değiliz, zira görüşmeleri donduran onlardı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya ile en üst düzeyde görüşme yapılması çağrısı ile barış görüşmelerinin Ukrayna tarafından... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T13:17+0300
2022-05-27T13:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
dmitriy peskov
vladimir zelenskiy
müzakere
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ‘Ukrayna halkının çoğunluğunun istememesine karşın, ülkedeki durumun normalleşmesi için Rusya ile görüşmek gerektiği ve bu görüşmelerin de en üst düzeyde yapılması gerektiği’ yönündeki açıklamasıyla ilgili, “Görüşmeler şu anda Ukrayna tarafının kararı ve izlemeyi seçtiği çizgi yüzünden dondurulmuş durumda. Bu da, Zelenskiy’in söz konusu açıklaması ile birbirine tezat oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı.Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Ukrayna yönetimi sürekli olarak birbirine tezat oluşturan açıklamalar yapıyor. Bu durum, Ukrayna tarafının ne istediğinin tam olarak anlaşılmasına ya da ciddi bir yaklaşım sergilemeye ve işlerin gerçek durumunu idrak etmeye hazır olup olmadığını anlamamıza olanak vermiyor.”
https://tr.sputniknews.com/20220526/ukraynadan-baris-ugruna-ulke-topraklarinin-bir-kismindan-vazgecin-diyen-kissingera-s-gidin-1056693476.html
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ukrayna, rusya, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, müzakere

Kremlin: Kiev’in gerçekleri kavrayabildiğinden emin değiliz, zira görüşmeleri donduran onlardı

13:17 27.05.2022
© Sputnik / Григорий СысоевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya ile en üst düzeyde görüşme yapılması çağrısı ile barış görüşmelerinin Ukrayna tarafından dondurulmuş olmasının birbirine tezat oluşturduğunu kaydetti. Peskov, bu tür açıklamalar nedeniyle, Kiev’in gerçek durumu kavrayabildiğinden kuşku duyduklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ‘Ukrayna halkının çoğunluğunun istememesine karşın, ülkedeki durumun normalleşmesi için Rusya ile görüşmek gerektiği ve bu görüşmelerin de en üst düzeyde yapılması gerektiği’ yönündeki açıklamasıyla ilgili, “Görüşmeler şu anda Ukrayna tarafının kararı ve izlemeyi seçtiği çizgi yüzünden dondurulmuş durumda. Bu da, Zelenskiy’in söz konusu açıklaması ile birbirine tezat oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı.
Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Ukrayna yönetimi sürekli olarak birbirine tezat oluşturan açıklamalar yapıyor. Bu durum, Ukrayna tarafının ne istediğinin tam olarak anlaşılmasına ya da ciddi bir yaklaşım sergilemeye ve işlerin gerçek durumunu idrak etmeye hazır olup olmadığını anlamamıza olanak vermiyor.”
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
Ukrayna krizi
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