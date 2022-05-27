https://tr.sputniknews.com/20220527/kremlin-kievin-gercekleri-kavrayabildiginden-emin-degiliz-zira-gorusmeleri-donduran-onlardi-1056736575.html

Kremlin: Kiev’in gerçekleri kavrayabildiğinden emin değiliz, zira görüşmeleri donduran onlardı

Kremlin: Kiev’in gerçekleri kavrayabildiğinden emin değiliz, zira görüşmeleri donduran onlardı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya ile en üst düzeyde görüşme yapılması çağrısı ile barış görüşmelerinin Ukrayna tarafından... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T13:17+0300

2022-05-27T13:17+0300

2022-05-27T13:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

dmitriy peskov

vladimir zelenskiy

müzakere

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ‘Ukrayna halkının çoğunluğunun istememesine karşın, ülkedeki durumun normalleşmesi için Rusya ile görüşmek gerektiği ve bu görüşmelerin de en üst düzeyde yapılması gerektiği’ yönündeki açıklamasıyla ilgili, “Görüşmeler şu anda Ukrayna tarafının kararı ve izlemeyi seçtiği çizgi yüzünden dondurulmuş durumda. Bu da, Zelenskiy’in söz konusu açıklaması ile birbirine tezat oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı.Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Ukrayna yönetimi sürekli olarak birbirine tezat oluşturan açıklamalar yapıyor. Bu durum, Ukrayna tarafının ne istediğinin tam olarak anlaşılmasına ya da ciddi bir yaklaşım sergilemeye ve işlerin gerçek durumunu idrak etmeye hazır olup olmadığını anlamamıza olanak vermiyor.”

https://tr.sputniknews.com/20220526/ukraynadan-baris-ugruna-ulke-topraklarinin-bir-kismindan-vazgecin-diyen-kissingera-s-gidin-1056693476.html

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ukrayna, rusya, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, müzakere