https://tr.sputniknews.com/20220527/oglu-oturdugu-evi-satmasin-diye-balkona-pankart-asti-kanunda-sevmek-sucmus-1056744431.html

Oğlu oturduğu evi satmasın diye balkona pankart astı: 'Kanunda sevmek suçmuş'

Oğlu oturduğu evi satmasın diye balkona pankart astı: 'Kanunda sevmek suçmuş'

Tokat’ta oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen şahsın balkona astığı “Bu villa satılamaz” yazısı görenlerin dikkatini çekiyor. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T16:50+0300

2022-05-27T16:50+0300

2022-05-27T16:53+0300

satılık

türkiye

dava

baba

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Karşıyaka Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı villada ikamet eden 77 yaşındaki emekli Ali Yılmaz balkona pankart astı. Pankartta “Bu villa satılamaz. Baba oğula tapu etmiştir. Hayırsız evlat bu villayı kesinlikle satamaz. Münazaalıdır baba oğul kavgalıdır” yazısı dikkat çekti.1993 yılında 3 çocuk annesi eşinin İstanbul’da tren kazasında hayatını kaybettiğini ifade eden Yılmaz, 15 yıl sonra ikinci evliliğini yaptığını söyledi. 2013 yılında eşi Latif Yılmaz ile İstanbul’dan memleketleri Tokat’a dönen Yılmaz, oğlunun adına tapu yaptırdığı villada ikamet etmeye başladığını ileri sürdü.Yaklaşık 1.5 yıl önce eşinin hayatını kaybetmesi ile birlikte yalnız yaşamaya başlayan Yılmaz, oğlunun evi satmak istediğini belirterek, “Ben ölünceye kadar bu evi sattırmamak istiyorum. Ben öldükten sonra ne yaparsa yapsın. Zaten onun üzerine tapulu. Bu evi 3 çocuğumun en küçüğüydü, başarılıydı. Sevdiğim için onun üzerine tapu yaptırdım. Kanunda sevmek suçmuş demek ki. Şimdi de devletim beni suçlu buldu, hukuk elimden aldı ona sattırıyor” dedi.Yazıyı görenler evi almaktan vazgeçiyorOğluna evi sattırmamak için pankart astığını belirten Yılmaz, “Bu evi almaya gelenler yazıyı okuduktan sonra çekip gidiyor. Müşteri olmuyor. Ben burada oturmak istiyorum. Ev zaten oğlumun, onun elinden alabilecek bir kuvvet yok. Devlet, mahkemeler karar vermiş. Yargıtay onaylamış. Ben 77 yaşındayım. Bir bu kadar daha yaşayacak halim yok. Şurada birkaç günlük ömrüm var. Yalnız oğlum beni buradan tahliye davası ile çıkartacak. Dava açmış. Tahliye davası sonuçlanmadan Allah’tan bir mucize bekliyorum” diye konuştu.Yaşlı adamın oğlu G.Y. ise hukuki olarak davaların sonuçlandığını, tapusu kendine ait olan evini kanuni haklarını kullanarak satmak istediğini kaydetti. Babasının astığı pankartla ilgili açıklama yapmak istemeyen şahıs, durumun ailevi olduğunu ve toplumu ilgilendirmediğini söyledi.

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satılık, dava, baba