https://tr.sputniknews.com/20220527/pakize-sudanin-yegeninden-yalanlama-saglikli-bir-durumda-tedavi-sureci-devam-ediyor-1056737810.html

Pakize Suda'nın yeğeninden yalanlama: 'Sağlıklı bir durumda, tedavi süreci devam ediyor'

Pakize Suda'nın yeğeninden yalanlama: 'Sağlıklı bir durumda, tedavi süreci devam ediyor'

Bir süredir demans hastalığı ile mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda yaşamını yitirdiğine dair çıkan haberler, ailesi tarafından yalanlandı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T13:55+0300

2022-05-27T13:55+0300

2022-05-27T13:57+0300

ölüm

yaşam

açıklama

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla savaşan oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybettiği iddia edildi. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile ses sanatçısı ve yazar Onur Akay ise vefat haberini yalanladı. Akay, “Pakize Suda’nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım” ifadelerini kullandıİzmir’in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu, yazar Pakize Suda’ya ‘akıl zayıflığı’ yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açılmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda’ya yeğeni Dilara Elagözlü’nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.'Yalan yanlış haberler'Suda’nın yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda’nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda, tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize” notunu Ppaylaştı.Pakize Suda kimdir?Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğdu. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 71 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda’nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.Pakize Suda’nın oynadığı diziler arasında Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği de bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211005/oyuncu-pakize-sudaya-yegeni-vasi-olarak-atandi-cevresi-icin-tehlike-arz-ediyor-1049535671.html

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ölüm, açıklama