https://tr.sputniknews.com/20220527/sinema-biletlerinde-sifir-vergi-uygulamasi-uzatildi-1056728607.html

Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı

Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T09:18+0300

2022-05-27T09:18+0300

2022-05-27T09:18+0300

türkiye

sinema

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bilet

vergi

eğlence

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.

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sinema, sinema salonu, bilet, vergi, eğlence