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Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı
Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı
Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T09:18+0300
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türkiye
sinema
sinema salonu
bilet
vergi
eğlence
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.
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sinema, sinema salonu, bilet, vergi, eğlence

Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı

09:18 27.05.2022
© AATiyatro - sinema - koltuk
Tiyatro - sinema - koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.
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