https://tr.sputniknews.com/20220527/sinema-biletlerinde-sifir-vergi-uygulamasi-uzatildi-1056728607.html
Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı
Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı
Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T09:18+0300
2022-05-27T09:18+0300
2022-05-27T09:18+0300
türkiye
sinema
sinema salonu
bilet
vergi
eğlence
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1044255774_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bc6eb097232be1b9ce011c19a3e3eeec.jpg
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220427/icisleri-bakanligindan-maske-zorunlulugunun-kaldirilmasina-iliskin-genelge-1055881970.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1044255774_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9b6741dcdd30508b136417cc526dc8ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sinema, sinema salonu, bilet, vergi, eğlence
Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı
Abone ol
Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.