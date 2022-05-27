https://tr.sputniknews.com/20220527/sputnik-turkiye-yetkilileri-beykent-universitesi-ogrencileriyle-bir-araya-geldi-1056750441.html

Sputnik Türkiye yetkilileri Beykent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

Sputnik Türkiye yetkilileri Beykent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

Sputnik Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü Maksim Durnev, Haber Koordinatörü Elif Sudagezer ve kıdemli Rusça çevirmeni M. İrem Kaya, Beykent Üniversitesi... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T20:38+0300

2022-05-27T20:38+0300

2022-05-27T20:47+0300

türkiye

sputnik türkiye

maksim durnev

elif sudagezer

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beykent üniversitesi

rusça

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sansür

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Sputnik Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu yetkilileri, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Kurumun tarihi, bakış açısı ve perspektifi ile Rusça haber çevirisi konusunda bilgilendirme yapan kurum yetkililerini yaklaşık 50 öğrenci ve öğretim görevlisi takip etti. Etkinliğin açılış konuşmasını Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özge Barut yaptı.Sputnik Türkiye Müdürü Durnev, kurumun tarihini aktardıBarut’un ardından söz alan Sputnik Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü Maksim Durnev, medya grubunun tarihinin 24 Haziran 1941 tarihinde Sovinformbüro ile (Sovyet Haber Bürosu) başladığına vurgu yaparak “Ardılları Novosti Basın Ajansı, daha sonra Ria Novosti ve şimdi Sputnik Haber Ajansı’nın bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu oldu” dedi.Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu’nun 9 Aralık 2013’te kurulduğunu ifade eden Durnev, kurumun RİA Novosti ve Rusya’nın Sesi Devlet Yayıncılık Kurumu temelinde oluşturulduğunu belirterek “Kasım 2014’te medya grubunun parçası olarak Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyo yayın hayatına başlamıştır. Rossiya Segodnya Medya Grubu, Rusça, İngilizce, İspanyolca, Arapça, Çince ve Farsça yayınlanan haber bültenleri, onlarca dilde yayın yapan haber siteleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan radyo yayınları, dünya genelinde faaliyette bulunan multimedya basın merkezleri, görsel içerik ve infografik üretim ve dağıtımı, kendi AR ve VR gazetecilik stüdyosu, sosyal ağlarda haber içerikleri ve mobil uygulamalar için içerik üretimini tek çatı altında birleştiriyor” dedi. Sputnik’in misyonunu da aktaran Durnev, haber ajansı ile ilgili bilgilere de yer verdi. Durnev aynı zamanda kurumun ‘çok sesli’ yayın sürdürme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.Haber Koordinatörü Sudagezer: Batı anlatısına karşı 'Anlatılmayanları Anlatıyoruz'Daha sonrasında konuşma yapan Sputnik Türkiye’nin Haber Koordinatörü Elif Sudagezer, sosyal medyadaki Batı tekellerini ve Rus basın kuruluşlarına uygulanan sansüre dikkat çekti. Rusya’nın Donbass operasyonu ardından hız kazanan bu sansür bağlamında YouTube adlı platforma ayrı bir başlık açan Sudagezer, Rus medya kuruluşlarının tamamının kapatıldığına ancak, Ukraynalı neo-Nazi taburu Azov’un hesabının platformun ‘topluluk kurallarına’ uygun olduğuna vurgu yaptı.Anlatının ve kelimelerine gücüne de işaret eden Sudagezer “Almanya’nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin Azov Taburu’nu ele aldığı haberinde, örgütün ırkçı kimliği sıradanlaştırılarak ‘Rus işgaline karşı savaşan gönüllüler’ anlatısı inşa ediliyor. Halbuki, Azov Taburu’nun ‘kötü şöhreti’, neo-Nazi ve ‘Banderist’ ideolojiye ve Donbass bölgesinde sivillere yönelik düzenlediği katliamlara dayanıyor. Bu kişilere ’tepkili gençler’ dediğiniz noktada haber ne kadar haber, bunu sorgulamak önemli” dedi. Sputnik Türkiye’nin ürettiği haberlerden örnekler sunan Sudagezer, kurumun ‘Anlatılmayanları Anlatıyoruz’ sloganına da vurgu yaptı.Kıdemli Rusça çevirmeni Kaya, öğrencilere haber çevirisinin önemli noktalarını anlattıKıdemli Rusça çevirmeni M. İrem Kaya ise, mütercim tercümanlık öğrencilerine kendi tecrübelerine dayanarak, çeviri ekibinin nasıl çalıştığını ve bir haber çevirisinin nasıl yapılması gerektiğini aktardı. Kaya, ‘sürekli gündem takibi’ ve ‘haberi anlamak ve okur için de anlaşılır biçimde aktarmak için gerekli geri plan bilgisine sahip olmak ya da çeviri sırasında bu eksikliği fark edip geriye dönük bilgi edinmek’ konularına değindi.Bir haber çevirisinde kelime seçimin çok önemli olduğunu belirten Kaya, “Diploması ve uluslararası ilişkilerde kullanılacak kelime seçimi, üstünde uzun uzun düşünülen kritik önemdeki bir konu, bu nedenle haber çevirisi açısından da büyük önem taşıyor” dedi.Kurumun çalışanları sunumun ardından öğrencilerin sorularını da cevapladı.

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sputnik türkiye, maksim durnev, elif sudagezer, irem kaya, beykent üniversitesi, rusça, tercüman, öğrenci, sansür