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Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Batman'da karısını tabancayla ağır yaralayan kişi, yengesi ve yeğenini öldürdü. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
batman
tabanca
yeğen
yenge
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Batman'da yaşanan olayda, 65 yaşındaki Şeyhmus D., henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla 44 yaşındaki eşi Felek D. ile 49 yaşındaki yengesi Keziban D'ye ateş etti. Mermilerden biri Şeyhmus D'nin yeğeni 25 yaşındaki Abdulgani D'ye isabet etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Batman İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Keziban D. ve Abdulgani D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Felek D'nin de durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis, kaçan Şeyhmus D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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batman, tabanca, yeğen, yenge

Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı

00:14 28.05.2022 (güncellendi: 00:17 28.05.2022)
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
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Batman'da karısını tabancayla ağır yaralayan kişi, yengesi ve yeğenini öldürdü.
Batman'da yaşanan olayda, 65 yaşındaki Şeyhmus D., henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla 44 yaşındaki eşi Felek D. ile 49 yaşındaki yengesi Keziban D'ye ateş etti. Mermilerden biri Şeyhmus D'nin yeğeni 25 yaşındaki Abdulgani D'ye isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Batman İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Keziban D. ve Abdulgani D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Felek D'nin de durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, kaçan Şeyhmus D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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