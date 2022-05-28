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Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Biga ilçesinde başına kürekle vurularak darp edilen kadın hayatını kaybetti. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T18:20+0300
2022-05-28T18:20+0300
2022-05-28T18:20+0300
çanakkale
türkiye
biga
kadın cinayeti
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde bir tavuk çiftliğinde çalışan Hakkı E, akrabası olduğu öğrenilen Abdullah D'nin eşi Türkan D'nin çalıştığı başka bir tavuk çiftliğine geldi.Aralarında çıkan tartışma sırasında Hakkı E. tarafından başına kürekle vurularak darbedildiği öne sürülen Türkan D. ağır yaralandı.Çiftlik çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Katil zanlısı Hakkı E, jandarma ekiplerinin çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından aynı hastanede, maktulün yakınlarını teselli etmeye çalışırken gözaltına alındı.Türkan D'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
çanakkale
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çanakkale, biga, kadın cinayeti, kürek, baş
Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın hayatını kaybetti
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde başına kürekle vurularak darp edilen kadın hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde bir tavuk çiftliğinde çalışan Hakkı E, akrabası olduğu öğrenilen Abdullah D'nin eşi Türkan D'nin çalıştığı başka bir tavuk çiftliğine geldi.
Aralarında çıkan tartışma sırasında Hakkı E. tarafından başına kürekle vurularak darbedildiği öne sürülen Türkan D. ağır yaralandı.
Çiftlik çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı Hakkı E, jandarma ekiplerinin çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından aynı hastanede, maktulün yakınlarını teselli etmeye çalışırken gözaltına alındı.
Türkan D'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.