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Boşanma aşamasındaki eşine doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ile oğlu tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşine doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ile oğlu tutuklandı
Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısına kablolu düzenek kurduktan sonra doğalgazı açan adam ve yanındaki oğlu çıkarıldıkları mahkemece... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T07:10+0300
2022-05-28T07:11+0300
türkiye
bursa
doğalgaz
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre komşuları, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin yaşadığı evden yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti. Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini keserek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T.'yi (34) olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadının kocası ve oğlu adliyeye sevk edildi. Hakkındaki iddiaları reddeden koca, emniyetten adliyeye sevk edilirken, "Onlar kendileri yaptı, beni öldürmek için" diyerek kendini savundu. Baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
türkiye
bursa
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bursa, doğalgaz

Boşanma aşamasındaki eşine doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ile oğlu tutuklandı

07:10 28.05.2022 (güncellendi: 07:11 28.05.2022)
© İHA / Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısına kablolu düzenek kurduktan sonra doğalgazı açan adam ve yanındaki oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısına kablolu düzenek kurduktan sonra doğalgazı açan adam ve yanındaki oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA /
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Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısına kablolu düzenek kurduktan sonra doğalgazı açan adam ve yanındaki oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre komşuları, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin yaşadığı evden yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti. Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini keserek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T.'yi (34) olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadının kocası ve oğlu adliyeye sevk edildi. Hakkındaki iddiaları reddeden koca, emniyetten adliyeye sevk edilirken, "Onlar kendileri yaptı, beni öldürmek için" diyerek kendini savundu. Baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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