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Gözaltına alınmamak için başına silah dayayıp kız arkadaşını rehin aldı, vurularak yakalandı
Gözaltına alınmamak için başına silah dayayıp kız arkadaşını rehin aldı, vurularak yakalandı
Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T21:36+0300
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A.’nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza A.'ya da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı.Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı. Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı.Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyza A ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Beyza A.'nın bu olayla ilgili ifade verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınacağı belirtildi. Bu arada rehin alma ve şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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bursa, osmangazi

Gözaltına alınmamak için başına silah dayayıp kız arkadaşını rehin aldı, vurularak yakalandı

21:36 28.05.2022 (güncellendi: 21:40 28.05.2022)
© DHABursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı
Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© DHA
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Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı. İkna çabalarına rağmen bu şekilde pansiyondan kentin en işlek caddesine çıkan Atilla, polis tarafından vurularak yaralı ele geçirildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A.’nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.
© DHABursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı
Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı
© DHA
Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza A.'ya da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı.
© DHABursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı
Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı
© DHA
Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı.
Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyza A ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Beyza A.'nın bu olayla ilgili ifade verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınacağı belirtildi.
© DHABursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı
Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı
© DHA
Bu arada rehin alma ve şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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