Kılıçdaroğlu: Dışarıya kaynak aktarıldığını gayet iyi biliyorum, bu memleketi soydurtmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Van’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’nda konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği konuşmasında Kılıçdaroğlu "Dışarıya kaynak aktarıldığını da gayet iyi biliyorum. Bu memleketi kimseye soydurtmayacağız. Makamı ve mevkii ne olursa olsun her karanlık odağın üstüne gitmek bizim görevimizdir" dedi.Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:“Sadece Van'ın değil Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz.Bizim belediyelerin olduğu yerlerde diğer partilerin belediyelerinden hizmet alan vatandaşlarıma da söylemek isterim bütün ibadethaneler tertemizdir. Cem evi, kilisesi, camisi neresiyse insanlar Allah'a dua etmek istiyorlarsa en temiz, uygun ortamda bu ibadetlerini yapıyorlar. Sosyal yardımlar ve kreşler fakir mahallelerden başlayarak yapılıyor. Oy versin vermesin hiçbir ayrım yapılmıyor.'Baskılar, tehditler var, bu engellemelerin hiçbiri CHP'li belediyelerin hizmet etmesine engel olamayacak'Baskılar, tehditler var. Bunu en isi belediye başkanlarımız bilir. Soruşturmalar var. Belediye başkanlarımızın başarılarını kıskananlar var. Akıllı bir yönetim belediye başkanlarının başarılı olmasını ister en azından sosyal patlamanın önüne belediye başkanları geçiyor diye düşünür. Ama o kadar ciddi bir ön yargıya sahipler ki CHP'li belediyeler nasıl başarısız olur onun arayışı içindeler. Polis baskınları, ihbarlar, şikâyetler haksız eleştiriler. Buradan vatandaşlarıma açık ve net ifade etmek isterim. Bu engellemelerin hiçbiri CHP'li belediyelerin hizmet etmesine engel olamayacaktır. CHP'li belediyelerin olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir.Dün vicdansızlık yapmayın aç falan yok demiş Erdoğan. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden kopuk hiç kimseyi görmedim! Bugün Vanlı bir kardeşim medya aracılığıyla Kılıçdaroğlu acaba bizim eve gelebilir mi dedi. Gittim. Bu mahallede buna benzer çok ev var, yoksulluk diz boyu dediler. Eğer sosyal devlet sosyal devletliğini yapmazsa, siyasi otorite sosyal devletin yapması gerekeni yaptırmazsa, bölge halkını bana oy vermedi diye cezalandırırsa Vanlılardan şunu bekliyorum; bize katılacaksınız. Bize destek vereceksiniz.'Polis baskınları yapıp algı yaratmaya çalışıyorlar'Ön yargı ile gelip, cezalandırma amacıyla doğruları yanlış bilip gelip, polis baskınları yapıp algı yaratmaya çalışıyorlar. CHP'li belediyeler üzerine baskı yapıp algı yaratmaya çalışıyorlar. Belediye başkanlarımızdan istedim kaç soruşturma geçirdiler diye. Çanakkale Merkez Belediyemiz 2019'dan bu yana 78 kez denetlenmiş. Mudanya 35 kez, Çeşme 42 kez. Yani belediye balkanını nefes alamaz hale getiriyor. Buna benzer Bolu'dan tutun, İzmir Büyükşehir, denetleniyor. Denetlemeyi yapanlara da CHP'li belediyelerde acaba bir açık bulabilir miyiz deyip talimat verip müfettiş gönderenlere de şunu söylemek isterim; biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul eden bir anlayıştan geliyoruz.'Dışarıya kaynak aktarıldığını gayet iyi biliyorum; bu memleketi kimseye soydurtmayacağız'Dışarıya kaynak aktarıldığını da gayet iyi biliyorum. Ensar'dır Türgev'dir. Bakın bizim belediye başkanlarımızın kooperatifleri var. kadın kooperatifleri var üretim yapıyorlar , malları alıyorlar satıyorlar her şey belgeli. Hiçbir belediye başkanımız bir vakıf kurdurayım çocuğuma Amerika'da bir başka çocuğuma da bir başka vakıf kurdurayım buradan paraları oraya transfer ederim. Bunu dile getirdiğimiz zaman da kıyameti koparıyorlar. Bu memleketi kimseye soydurtmayacağız. Makamı ve mevkii ne olursa olsun her karanlık odağın üstüne gitmek bizim görevimizdir

