https://tr.sputniknews.com/20220528/muharrem-inceden-muhalefetin-cumhurbaskani-erdogan-aciklamasina-elestiri-alan-razi-veren-razi--1056775206.html

Muharrem İnce'den muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına eleştiri: Alan razı, veren razı

Muharrem İnce'den muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına eleştiri: Alan razı, veren razı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçacağına yönelik açıklamasını eleştirdi. İnce “Bunlar kaçacaklar... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T23:51+0300

2022-05-28T23:51+0300

2022-05-28T23:51+0300

politika

muharrem ince

recep tayyip erdoğan

chp

eleştiri

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Memleketi Yalova’ya giden Muharrem İnce, Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Türk siyasetinde son dönemlerde bir tiyatro oynandığını ifade eden İnce, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçacağına yönelik açıklamasını eleştirdi. Muhalefetin iddiasını değerlendiren İnce, “Bunlar kaçacaklar dediğinizde bu kime yarar, birincisi Erdoğan’a yarar. Neden, tabanını kenetlersiniz. İkincisi size yarar. Kendi tabanınızı kenetlerseniz. Yani alan razı, veren razı” diye konuştu. Muharrem İnce, muhalefetin politikasının iktidarı güçlendirdiğini ve bunun bir parçası olmayacaklarını belirterek, “Bu tam iktidarın tabanını kenetlemeye yarıyor, onları kenetliyor, ayırmıyor. Kendi tabanını da sağlamlaştırıyor” dedi. Açıklamanın ardından İnce, evinin bahçesindeki ağaçtan gazetecilere erik ikramında bulundu.

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muharrem ince, recep tayyip erdoğan, chp, eleştiri