https://tr.sputniknews.com/20220528/ordu-silahli-saldiri-2-kisi-yaralandi-1056771987.html

Ordu silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Ordu silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Ordu'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T20:42+0300

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türkiye

ünye

ordu

saldırı

silahlı saldırı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ünye'ye bağlı Kaledere Mahallesi'nde seyreden Anıl M'nin kullandığı otomobile, 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.Anıl M'nin de üzerindeki silahla karşılık verdiği olayda, otomobilde bulunan Metin T. ve sürücü Anıl M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın ardından kaçan zanlılar O.Ö. ve N.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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ünye

ordu

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ünye, ordu, saldırı, silahlı saldırı