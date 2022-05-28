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Ordu silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Ordu silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Ordu'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T20:42+0300
2022-05-28T20:42+0300
türkiye
ünye
ordu
saldırı
silahlı saldırı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ünye'ye bağlı Kaledere Mahallesi'nde seyreden Anıl M'nin kullandığı otomobile, 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.Anıl M'nin de üzerindeki silahla karşılık verdiği olayda, otomobilde bulunan Metin T. ve sürücü Anıl M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın ardından kaçan zanlılar O.Ö. ve N.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.
türkiye
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ünye, ordu, saldırı, silahlı saldırı

Ordu silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

20:42 28.05.2022
© AAOrdu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
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Ordu'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ünye'ye bağlı Kaledere Mahallesi'nde seyreden Anıl M'nin kullandığı otomobile, 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.
Anıl M'nin de üzerindeki silahla karşılık verdiği olayda, otomobilde bulunan Metin T. ve sürücü Anıl M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlılar O.Ö. ve N.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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