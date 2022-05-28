https://tr.sputniknews.com/20220528/samsunda-1-tllik-doner-izdihami-300-metrelik-kuyruk-olustu--1056758519.html
Samsun'da 1 TL’lik döner izdihamı: 300 metrelik kuyruk oluştu
Samsun'da 1 TL’lik döner izdihamı: 300 metrelik kuyruk oluştu
Samsun’da açılışa özel et dönerin fiyatını 1 TL yapan restoranda izdiham oluştu. Vatandaşlar 1 TL’ye döner almak için 300 metrelik kuyruk oluşturdu. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T02:20+0300
2022-05-28T02:20+0300
2022-05-28T02:20+0300
türkiye
kuyruk
döner
izdiham
samsun
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Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyete geçen bir restoran, açılışa özel 20 TL değerindeki et dönerin fiyatını 1 TL yaptı. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı.Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise öğrenci olduklarını ve fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti.100 kilonun üzerinde dönerin kesildiği ve vatandaşların et döner almak için sıraya girdiği restoranın sahibi Halil İbrahim Geçer, “Arada bu şekilde kampanyalarımız olacak. Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz. Ayda 2 sefer bu şekilde kampanyalar yapmayı planlıyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/spor-ayakkabisi-hediyeli-kan-bagisinda-uzun-kuyruklar-olustu-1056439448.html
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kuyruk, döner, izdiham, samsun, tl
Samsun'da 1 TL’lik döner izdihamı: 300 metrelik kuyruk oluştu
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Samsun’da açılışa özel et dönerin fiyatını 1 TL yapan restoranda izdiham oluştu. Vatandaşlar 1 TL’ye döner almak için 300 metrelik kuyruk oluşturdu.
Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyete geçen bir restoran, açılışa özel 20 TL değerindeki et dönerin fiyatını 1 TL yaptı. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı.
Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise öğrenci olduklarını ve fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti.
100 kilonun üzerinde dönerin kesildiği ve vatandaşların et döner almak için sıraya girdiği restoranın sahibi Halil İbrahim Geçer, “Arada bu şekilde kampanyalarımız olacak. Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz. Ayda 2 sefer bu şekilde kampanyalar yapmayı planlıyoruz” dedi.