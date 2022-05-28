https://tr.sputniknews.com/20220528/teknofest-yonetim-kurulu-baskani-bayraktar-dunya-turkun-gucunu-gorsun-yerini-bilsin-1056766824.html

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Dünya Türkün gücünü görsün, yerini bilsin

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Dünya Türkün gücünü görsün, yerini bilsin

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST ruhunun Türkiye ve Azerbaycan'ı tam bağımsız ve müreffeh kılacağını belirterek, "Dünya Türkün... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T15:43+0300

2022-05-28T15:43+0300

2022-05-28T15:43+0300

türkiye

azerbaycan

selçuk bayraktar

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Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in bağımsızlığı, kardeşliği, bilimi ve ahlakı düstur edinen bir ruh olduğunu söyledi.Bu ruhun Türkiye ve Azerbaycan'ı tam bağımsız ve müreffeh kılacağını vurgulayan Bayraktar, "TEKNOFEST, semalarımızı, denizlerimizi, topraklarımızı koruyup yeşertecek yüksek teknolojiyi tüm toplumla birlikte geliştirme seferberliğidir.Dün ilk kez görmenin nasip olduğu işgalden azat olmuş kadim şehrimiz Şuşa'da, Çıdır düzünde, o engin düzlükte hür bir şekilde yürürken bu ruhu daha da derinden hissettim. 'TEKNOFEST'i neden yapıyoruz?' diye sorduğum üniversite öğrencisi genç bir kız kardeşim bu ruhu ifade etti. Dünya Türkün gücünü görsün, yerini bilsin." diye konuştu.'Bize düşen Türk uşaklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır'Bayraktar, yola çıkarken "bir uşak gelsin, bir tayyareye değsin, belki o ülkelerimizi müdafaa edecek insansız hava araçlarını, tayyareleri hazırlayacak" diye anlatmaya çalıştıkları TEKNOFEST'in mottosunun artık zihinlerde yer ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Bundan sonra bize düşen Türk uşaklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır. İnanıyorum ki bu yarışmalardan çıkacak genç kardeşlerim, bu ruhtan aldıkları feyz ile ilerleyecek, tam bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklardır. TEKNOFEST Azerbaycan'ın yürütücüleri, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ediyorum. Gece gündüz emek veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki ekibimiz ve gönüllülerimiz olmasaydı bu kadar başarılı bir TEKNOFEST yaşayamazdık.Çalışmalarını yürüttüğü Amerika'dan Bakü'ye gelerek bizleri ve gençlerimizi şereflendiren Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar hocamıza da yürekten teşekkür ediyorum. TEKNOFEST coşkusuna iştirak eden Azerbaycanlı bacı ve kardeşlerime minnettarlığımı iletiyorum.

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azerbaycan, selçuk bayraktar