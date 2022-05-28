https://tr.sputniknews.com/20220528/vanda-gosteri-yuruyusu-15-gun-yasaklandi-1056773460.html

Van'da gösteri yürüyüşü 15 gün yasaklandı

Van'da gösteri yürüyüşü 15 gün yasaklandı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T21:53+0300

2022-05-28T21:53+0300

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Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Van ili coğrafi sınırları içinde 29 Mayıs tarihinden geçerli 12 Haziran tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

https://tr.sputniknews.com/20220227/vanda-gosteri-ve-yuruyusler-15-gun-yasaklandi-1054275473.html

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van, gösteri, etkinlik, yasak, van valiliği