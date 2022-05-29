Kaplumbağalar rahat üreyebilsin diye dünyaca ünlü kumsallara kısıtlama getirildi

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler listesinin ilk sıralarında yer alan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinde üreme sezonu başladı.
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler listesinin ilk sıralarında yer alan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinde üreme sezonu başladı.
Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de en çok yuva yaptığı kumsallardan olan Patara, Çıralı ve Olimpos kumsallarında akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında giriş yapmak, yüzmek, çadır kurmak ve ateş yakmak yasaklandı.
Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de en çok yuva yaptığı kumsallardan olan Patara, Çıralı ve Olimpos kumsallarında akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında giriş yapmak, yüzmek, çadır kurmak ve ateş yakmak yasaklandı.
Geçen sene 316 yuvanın oluştuğu, 16 bin 980 yavrunun denizle buluştuğu ve 957 caretta carettanın çıkış yaptığı sahillerde, 15 Mayıs'ta başlayan yuvalama faaliyetleri, üreme sezonunun sona ereceği eylül ayı sonuna kayıt altına alınacak ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaplumbağalar için kumsallarda uygun ortamlar oluşturulacak.
Geçen sene 316 yuvanın oluştuğu, 16 bin 980 yavrunun denizle buluştuğu ve 957 caretta carettanın çıkış yaptığı sahillerde, 15 Mayıs'ta başlayan yuvalama faaliyetleri, üreme sezonunun sona ereceği eylül ayı sonuna kayıt altına alınacak ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaplumbağalar için kumsallarda uygun ortamlar oluşturulacak.
Şu ana kadar 3 yuvanın tespit edildiği kumsallar, ekip tarafından gece gündüz demeden gözlemlenecek.
Şu ana kadar 3 yuvanın tespit edildiği kumsallar, ekip tarafından gece gündüz demeden gözlemlenecek.
Kaş ilçesindeki dünyanın en güzel plajlarından olan 12 kilometrelik Patara kumsalı ile birleşik Çıralı ve Olimpos kumsallarında Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale ve uzman biyolog Ayfer Şirin liderliğinde gönüllülerden oluşan 14 kişilik ekip, sezon boyunca yuva ve yavruların kayıt altına alınması ve korunması gibi çalışmaları yürütüyor.
Kaş ilçesindeki dünyanın en güzel plajlarından olan 12 kilometrelik Patara kumsalı ile birleşik Çıralı ve Olimpos kumsallarında Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale ve uzman biyolog Ayfer Şirin liderliğinde gönüllülerden oluşan 14 kişilik ekip, sezon boyunca yuva ve yavruların kayıt altına alınması ve korunması gibi çalışmaları yürütüyor.