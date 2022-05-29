Kaplumbağalar rahat üreyebilsin diye dünyaca ünlü kumsallara kısıtlama getirildi

© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT

Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de en çok yuva yaptığı kumsallardan olan Patara, Çıralı ve Olimpos kumsallarında akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında giriş yapmak, yüzmek, çadır kurmak ve ateş yakmak yasaklandı.