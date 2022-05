Bakan Kurum: Yeşile sevdalı olanlar kazanacak

"Büyük fethin 569 yıl dönümünde milletimizi buraya davet ettiniz. Aziz milletimiz burayı bir çiçek bahçesine çevirdi. Bugün liderliğinizde milletin mührü bir kez daha vurulmuştu. Evlatlarınızla beraber toprakla buluşturduğumuz fethin yıl dönümü simgeleyen 569 fidan Millet Bahçemizin ilk nişanı olmuştur. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidanla hayırlı olanın mesajını veriyoruz. Bugün ektiğimiz her bir fidanla çocuklarımıza rengarenk bir dünya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ağaca dönen her fidanda çevrecilik nedir, doğaseverlik nedir, İstanbul sevdası nedir bir kez daha bütün dünyaya haykırıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım bizim tarihimiz baştan başa fethin tarihidir. Yeşilin ve güzelin tarihidir. Fetih şehirlerimiz çağın gerekliliğine göre yeniden inşa etmektir. En büyük onur, ömrünü milletine adamış, çevreye sevdalı, Türkiye’ye sevdalı sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 100 yılda yapılacak işlere 20 yılda imza atmaktır. İstanbul sevdamız kök salacak. Fatih’in emaneti göğe uzanacak. Millet bahçelerimiz kanatlarında güçlü Türkiye sevdasını taşıyan kuş sesleriyle dolacak. Cumhurbaşkanımızın göz nuru İstanbul’dan 1400 yıllık medeniyet sevdamız tekrardan yükselecek ve Türkiye’nin çağı başlayacak. Vizyonsuzluk kaybedecek vizyon kazanacak. Hakikat kazanacak. Tehditler kaybedecek eserler kazanacak. Yeşile sevdalı olanlar kazanacak. Recep Tayyip Erdoğan ve davası kazanacak, Türkiye kazanacak."