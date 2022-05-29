Bakan Kurum: Yeşile sevdalı olanlar kazanacak

"Gölgesinde huzurla oturacağımız ağacın dikilme hedefi insana ve yeşile hürmetin sonucudur. Her taraf yeşile boyanacak, Millet Bahçesi gönülleri, umutları, gelecek hayallerini buluşturacaktır. Bize göre Millet Bahçesi kucaklaşmasının adresidir. Milli birlik ve kardeşlik ruhu kenetlenecektir. İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin aklına gelmemiştir. Fakat aklını kiraya verenler siyasetini rehin bırakanlar vicdanını esir düşürenler ne ahde vefayı bilirler ne ahlakı tanırlar ne de vatan millet sevgisine bağlı kalırlar. İşleri güçleri fitne fesattır, geçim kapıları gıybettir. Gezi'deki müfteriler şimdi ağaç dikiminden şikayetçi. Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar Türkiye'yi geçemez, İstanbul'u teslim alamaz, iman setini aşamazlar. Türkiye'nin geleceğini zillet değil Cumhur tayin edecektir. Toplumsal ve siyasal mühendislik peşinde koşanlar istikbal haklarımıza ambargo koyamayacaktır. Bunların amacı destek değil köstektir, hezimete davetiye çıkarmaktır. Atatürk Havalimanı için eylem yapanlar mahcup olacak. Haksızlık karşısında susmayacağız. Onların oyunlarını hep beraber bozacağız. Bu cesaret bizde var, bu irade bizde var. Çünkü arkamızda cumhur var. Yürekleri dayanmaz, vicdanları el vermez. 569 yıl önce yankısı hala geçmeyen, yası bitmeyen fetih hareketiyle bir çağın kapakları inmiş, yeni çağın kapıları açılmıştır. Tarihin akış ve ilerleyişi kökten değişmiştir. Türk milleti Bizans'a indirdiği kamçı darbeleriyle kıtaları titretmiş, artçı sarsıntıları bugüne kadar ulaşmıştır. İstanbul'un fethi sıradan başarı değildir. Türkleri önce İstanbul'dan sonra Anadolu'dan atabilmek için asırlardır süren mücadele günümüze kadar devam etmiştir. Cumhur'un ittifak ruhu her saha ve zeminde zalimlere haddini bildirecektir."