https://tr.sputniknews.com/20220529/brezilyada-toprak-kaymasi-33-olu-1056776374.html
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü
Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 33 kişinin hayatını kaybetti. En az bin kişinin bölgeden... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T00:43+0300
2022-05-29T00:43+0300
2022-05-29T00:45+0300
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pernambuco
brezilya
yağış
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Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde geçen pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.Pernambuco eyaleti Sivil Savunma yetkilileri Recife şehrinde toprak kayması nedeniyle 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklarken, valilik yaşanan felakette toplam can kaybının 33’e yükseldiğini açıkladı.Binlerce kişi evlerini terk ettiYağışların su baskınları ve sele neden olması sonucu eyalette en az bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 14 okulun barınak olarak kullanıldığı ifade edildi.Recife Belediye Başkanı Joao Campos yaptığı açıklamada, şehre seyahat edilmesinin şu anda tehlikeli olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Campos ayrıca 3 binden fazla belediye çalışanının kurtarma çalışmalarında görev aldığını ifade etti.Brezilya federal hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan üzücü olayın ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun talimatıyla, bölge halkına destek olmak ve meydana gelen felaketi yerinde görmek amacıyla Brezilya Vatandaşlık Bakanı Ronaldo Bento ve Brezilya Turizm Bakanı Carlos Brito’nun bölgeyi ziyaret edeceği duyuruldu.
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pernambuco , brezilya, yağış
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü
00:43 29.05.2022 (güncellendi: 00:45 29.05.2022) Abone ol
Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 33 kişinin hayatını kaybetti. En az bin kişinin bölgeden tahliye edildiği duyuruldu.
Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde geçen pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Pernambuco eyaleti Sivil Savunma yetkilileri Recife şehrinde toprak kayması nedeniyle 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklarken, valilik yaşanan felakette toplam can kaybının 33’e yükseldiğini açıkladı.
Binlerce kişi evlerini terk etti
Yağışların su baskınları ve sele neden olması sonucu eyalette en az bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 14 okulun barınak olarak kullanıldığı ifade edildi.
Recife Belediye Başkanı Joao Campos yaptığı açıklamada, şehre seyahat edilmesinin şu anda tehlikeli olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Campos ayrıca 3 binden fazla belediye çalışanının kurtarma çalışmalarında görev aldığını ifade etti.
Brezilya federal hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan üzücü olayın ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun talimatıyla, bölge halkına destek olmak ve meydana gelen felaketi yerinde görmek amacıyla Brezilya Vatandaşlık Bakanı Ronaldo Bento ve Brezilya Turizm Bakanı Carlos Brito’nun bölgeyi ziyaret edeceği duyuruldu.