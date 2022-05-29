https://tr.sputniknews.com/20220529/carptigi-motosikletlinin-olumune-sebep-olan-surucu-aracini-birakip-kacti-1056778478.html

Çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü, aracını bırakıp kaçtı

Çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü, aracını bırakıp kaçtı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T05:14+0300

2022-05-29T05:14+0300

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türkiye

antalya

otomobil

motosiklet

trafik kazası

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Kaza Serik ilçesi D 400 karayolu sanayi kavşağında saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Maslak'ın kullandığı motosiklet ile kaza sonrası otomobili bırakıp kaçtığı için ismi öğrenilemeyen 07 AVL 991 plakalı otomobili sanayi kavsağında çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Maslak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morrguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise kaza sonrası aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza anı ve sonrasında otomobilin durup sürücüsünün inerek koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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antalya, otomobil, motosiklet, trafik kazası