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Hatay'daki festivalde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi
Hatay'daki festivalde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bu yıl 2.’si düzenlenen Ciğer Festivali ve Bahar Şenliği'nde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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ciğer, фото, hatay

Hatay'daki festivalde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi

16:16 29.05.2022 (güncellendi: 16:18 29.05.2022)
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bu yıl 2.’si düzenlenen Ciğer Festivali ve Bahar Şenliği'nde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi.
© İHAKırıkhan Mesire Alanı'nda ‘Kırıkhan'a gel ciğerimi ye’ sloganıyla gerçekleştirilen festivalde 1 ton ciğer dağıtıldı. Şişlerde pişirilen ciğerlerden tatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.
Hatay'daki festivalde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kırıkhan Mesire Alanı'nda ‘Kırıkhan'a gel ciğerimi ye’ sloganıyla gerçekleştirilen festivalde 1 ton ciğer dağıtıldı. Şişlerde pişirilen ciğerlerden tatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.
© İHAKırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gastronomi anlamında dünyanın 26’ncı büyük kenti olan Hatay’ın en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesinin Kırıkhan olduğunu ifade etti.
Hatay'daki festivalde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gastronomi anlamında dünyanın 26’ncı büyük kenti olan Hatay’ın en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesinin Kırıkhan olduğunu ifade etti.
© İHABaşkan Yalçın, “Sofra kültürü anlamında Kırıkhan’a gel ciğerimi ye demekle bunun dışındaki o kadar çok yaklaşık 700’e yakın bir yemek çeşidimiz var. Bugün Kırıkhan’da bir festivalimiz var. Bunların ancak Kırıkhan’a gelerek lezzetine ve tadına varabilirsiniz. Binlerce genciğimiz, yetişkinimizin buluştuğu festival havasına dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan da bir daha söylüyorum, Kırıkhan’a gel ciğerimi ye. Yaklaşık 1 ton civarında esnafımız çevre diyarlardan ciğer stok etti. Bugün de burada şölen var, bayram var. Herkes burada. Hatay, Kırıkhan senin içinde bir gül, sen onunla beraber güzelsin, o da seninle beraber güzel” dedi.
Hatay'daki festivalde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Başkan Yalçın, “Sofra kültürü anlamında Kırıkhan’a gel ciğerimi ye demekle bunun dışındaki o kadar çok yaklaşık 700’e yakın bir yemek çeşidimiz var. Bugün Kırıkhan’da bir festivalimiz var. Bunların ancak Kırıkhan’a gelerek lezzetine ve tadına varabilirsiniz. Binlerce genciğimiz, yetişkinimizin buluştuğu festival havasına dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan da bir daha söylüyorum, Kırıkhan’a gel ciğerimi ye. Yaklaşık 1 ton civarında esnafımız çevre diyarlardan ciğer stok etti. Bugün de burada şölen var, bayram var. Herkes burada. Hatay, Kırıkhan senin içinde bir gül, sen onunla beraber güzelsin, o da seninle beraber güzel” dedi.
© İHAKasaplar, Lokantacılar, Kebapçılar Odası Başkanı Ali Çaydan da, festivalde 1 ton kuzu ciğerinin tüketildiğini belirterek, “11 esnafımız stant açtı. Tüm esnafımız çok hareketli. Birçok esnafımızda ciğerler tükenmek üzere. Takviye yapacaklardır. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana’ya nazaran burada ciğerlerimiz küçük doğranarak pişiriliyor. Bizim onlardan farkımız sunuş şekli" diye konuştu.
Hatay'daki festivalde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Kasaplar, Lokantacılar, Kebapçılar Odası Başkanı Ali Çaydan da, festivalde 1 ton kuzu ciğerinin tüketildiğini belirterek, “11 esnafımız stant açtı. Tüm esnafımız çok hareketli. Birçok esnafımızda ciğerler tükenmek üzere. Takviye yapacaklardır. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana’ya nazaran burada ciğerlerimiz küçük doğranarak pişiriliyor. Bizim onlardan farkımız sunuş şekli" diye konuştu.
© İHAFestivale AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğu, Sabah Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hatay'daki festivalde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Festivale AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğu, Sabah Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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