Hatay'daki festivalde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi

© İHA Başkan Yalçın, “Sofra kültürü anlamında Kırıkhan’a gel ciğerimi ye demekle bunun dışındaki o kadar çok yaklaşık 700’e yakın bir yemek çeşidimiz var. Bugün Kırıkhan’da bir festivalimiz var. Bunların ancak Kırıkhan’a gelerek lezzetine ve tadına varabilirsiniz. Binlerce genciğimiz, yetişkinimizin buluştuğu festival havasına dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan da bir daha söylüyorum, Kırıkhan’a gel ciğerimi ye. Yaklaşık 1 ton civarında esnafımız çevre diyarlardan ciğer stok etti. Bugün de burada şölen var, bayram var. Herkes burada. Hatay, Kırıkhan senin içinde bir gül, sen onunla beraber güzelsin, o da seninle beraber güzel” dedi.