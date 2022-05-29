https://tr.sputniknews.com/20220529/irandan-turkiyeye-suriyenin-toprak-butunlugunun-ve-ulusal-egemenliginin-ihlali-anlamina-gelir-1056784398.html

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali anlamına gelir

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali anlamına gelir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği olası askeri operasyona dair açıklamalarda bulundu. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T12:40+0300

2022-05-29T12:40+0300

2022-05-29T12:40+0300

savunma

iran

türkiye

suriye

operasyon

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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Hatibzade, gündeme dair açıklamalarda bulunduğu basın toplantının soru-cevap kısmında, olası bir Türk askeri operasyonuna ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı. Böyle bir harekâtın, Suriye'nin 'toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını' savunan Hatibzade, olası bir Türk askerî harekâtının durumu 'daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını' söyledi.

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iran, türkiye, suriye, operasyon