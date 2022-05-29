https://tr.sputniknews.com/20220529/irandan-turkiyeye-suriyenin-toprak-butunlugunun-ve-ulusal-egemenliginin-ihlali-anlamina-gelir-1056784398.html
İran'dan Türkiye'ye: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali anlamına gelir
İran'dan Türkiye'ye: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali anlamına gelir
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği olası askeri operasyona dair açıklamalarda bulundu. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T12:40+0300
2022-05-29T12:40+0300
2022-05-29T12:40+0300
savunma
iran
türkiye
suriye
operasyon
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Hatibzade, gündeme dair açıklamalarda bulunduğu basın toplantının soru-cevap kısmında, olası bir Türk askeri operasyonuna ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı. Böyle bir harekâtın, Suriye'nin 'toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını' savunan Hatibzade, olası bir Türk askerî harekâtının durumu 'daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını' söyledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
iran, türkiye, suriye, operasyon
İran'dan Türkiye'ye: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali anlamına gelir
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği olası askeri operasyona dair açıklamalarda bulundu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Hatibzade, gündeme dair açıklamalarda bulunduğu basın toplantının soru-cevap kısmında, olası bir Türk askeri operasyonuna ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Böyle bir harekâtın, Suriye'nin 'toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını' savunan Hatibzade, olası bir Türk askerî harekâtının durumu 'daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını' söyledi.