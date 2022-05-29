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https://tr.sputniknews.com/20220529/izmirde-130-kok-hint-keneviri-ele-gecirildi-1056777782.html
İzmir'de 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir'de 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T03:38+0300
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ödemiş
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Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ovakent Mahallesi’ndeki dağlık arazide yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler 3 farklı noktada bulunan toplamda 130 kök Hint kenevirini ele geçerdi.Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
türkiye
izmir
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izmir, ödemiş, hint keneviri

İzmir'de 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

03:38 29.05.2022
© DHAHint keneviri
Hint keneviri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© DHA
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ovakent Mahallesi’ndeki dağlık arazide yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler 3 farklı noktada bulunan toplamda 130 kök Hint kenevirini ele geçerdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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