https://tr.sputniknews.com/20220529/izmirde-130-kok-hint-keneviri-ele-gecirildi-1056777782.html
İzmir'de 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir'de 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T03:38+0300
2022-05-29T03:38+0300
2022-05-29T03:38+0300
türkiye
izmir
ödemiş
hint keneviri
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Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ovakent Mahallesi’ndeki dağlık arazide yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler 3 farklı noktada bulunan toplamda 130 kök Hint kenevirini ele geçerdi.Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
türkiye
izmir
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izmir, ödemiş, hint keneviri
İzmir'de 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ovakent Mahallesi’ndeki dağlık arazide yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler 3 farklı noktada bulunan toplamda 130 kök Hint kenevirini ele geçerdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.