https://tr.sputniknews.com/20220529/paris-saint-germain-diyarbakirda-futbol-akademisi-acti-1056781958.html
Paris Saint-Germain, Diyarbakır'da futbol akademisi açtı
Paris Saint-Germain, Diyarbakır'da futbol akademisi açtı
Fransız Kulübü Paris Saint-Germain, Diyarbakır’da futbol akademisi açtı. Akademinin hedefi, Diyarbakır’dan dünyaya yıldız futbolcu ihraç etmek. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T10:34+0300
2022-05-29T10:34+0300
2022-05-29T10:35+0300
paris saint-germain (psg)
spor
diyarbakır
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Messi, Neymar, Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların kadrosunda yer aldığı Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Diyarbakır’da futbol okulu açtı. Yeni okul, PSG'nin Türkiye’deki 17. futbol okulu oldu.Okulun açılışına eski milli futbolcu Ümit Davala, Paris Saint-Germain Akademi Türkiye Kurucu Başkanı Cem Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.Açılışın ardından futbol okuluna kayıt yaptıran sporcular ilk antrenmanını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210916/paris-saint-germain-erzurumda-actigi-akademide-gelecegin-futbolcularini-yetistirecek-1048945445.html
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paris saint-germain (psg), diyarbakır
Paris Saint-Germain, Diyarbakır'da futbol akademisi açtı
10:34 29.05.2022 (güncellendi: 10:35 29.05.2022) Abone ol
Fransız Kulübü Paris Saint-Germain, Diyarbakır’da futbol akademisi açtı. Akademinin hedefi, Diyarbakır’dan dünyaya yıldız futbolcu ihraç etmek.
Messi, Neymar, Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların kadrosunda yer aldığı Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Diyarbakır’da futbol okulu açtı. Yeni okul, PSG'nin Türkiye’deki 17. futbol okulu oldu.
Okulun açılışına eski milli futbolcu Ümit Davala, Paris Saint-Germain Akademi Türkiye Kurucu Başkanı Cem Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışın ardından futbol okuluna kayıt yaptıran sporcular ilk antrenmanını yaptı.