https://tr.sputniknews.com/20220529/paris-saint-germain-diyarbakirda-futbol-akademisi-acti-1056781958.html

Paris Saint-Germain, Diyarbakır'da futbol akademisi açtı

Paris Saint-Germain, Diyarbakır'da futbol akademisi açtı

Fransız Kulübü Paris Saint-Germain, Diyarbakır’da futbol akademisi açtı. Akademinin hedefi, Diyarbakır’dan dünyaya yıldız futbolcu ihraç etmek. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

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paris saint-germain (psg)

spor

diyarbakır

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Messi, Neymar, Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların kadrosunda yer aldığı Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Diyarbakır’da futbol okulu açtı. Yeni okul, PSG'nin Türkiye’deki 17. futbol okulu oldu.Okulun açılışına eski milli futbolcu Ümit Davala, Paris Saint-Germain Akademi Türkiye Kurucu Başkanı Cem Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.Açılışın ardından futbol okuluna kayıt yaptıran sporcular ilk antrenmanını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20210916/paris-saint-germain-erzurumda-actigi-akademide-gelecegin-futbolcularini-yetistirecek-1048945445.html

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paris saint-germain (psg), diyarbakır