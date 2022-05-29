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Paris Saint-Germain, Diyarbakır'da futbol akademisi açtı
Paris Saint-Germain, Diyarbakır'da futbol akademisi açtı
Fransız Kulübü Paris Saint-Germain, Diyarbakır’da futbol akademisi açtı. Akademinin hedefi, Diyarbakır’dan dünyaya yıldız futbolcu ihraç etmek. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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spor
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Messi, Neymar, Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların kadrosunda yer aldığı Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Diyarbakır’da futbol okulu açtı. Yeni okul, PSG'nin Türkiye’deki 17. futbol okulu oldu.Okulun açılışına eski milli futbolcu Ümit Davala, Paris Saint-Germain Akademi Türkiye Kurucu Başkanı Cem Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.Açılışın ardından futbol okuluna kayıt yaptıran sporcular ilk antrenmanını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210916/paris-saint-germain-erzurumda-actigi-akademide-gelecegin-futbolcularini-yetistirecek-1048945445.html
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paris saint-germain (psg), diyarbakır

Paris Saint-Germain, Diyarbakır'da futbol akademisi açtı

10:34 29.05.2022 (güncellendi: 10:35 29.05.2022)
© Instagram/psgacademyturkeyParis Saint-Germain futbol okulu, Diyarbakır
Paris Saint-Germain futbol okulu, Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© Instagram/psgacademyturkey
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Fransız Kulübü Paris Saint-Germain, Diyarbakır’da futbol akademisi açtı. Akademinin hedefi, Diyarbakır’dan dünyaya yıldız futbolcu ihraç etmek.
Messi, Neymar, Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların kadrosunda yer aldığı Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Diyarbakır’da futbol okulu açtı. Yeni okul, PSG'nin Türkiye’deki 17. futbol okulu oldu.
Okulun açılışına eski milli futbolcu Ümit Davala, Paris Saint-Germain Akademi Türkiye Kurucu Başkanı Cem Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışın ardından futbol okuluna kayıt yaptıran sporcular ilk antrenmanını yaptı.
Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübü (PSG), Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş iş birliğiyle kentte açtığı futbol akademisinde geleceğin futbolcularını yetiştirmeyi hedefliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
YAŞAM
Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek
16 Eylül 2021, 00:47
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