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https://tr.sputniknews.com/20220529/yurt-genelinde-trafik-denetimi-1358-arac-trafikten-men-edildi-1056788240.html
Yurt genelinde trafik denetimi: 1358 araç trafikten men edildi
Yurt genelinde trafik denetimi: 1358 araç trafikten men edildi
Emniyet ve Jandarma, 81 ilde 'Motosiklet, Traktör ve Servis Araçları Uygulaması' yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 314 kişi yakalandı, bin 358 araç trafikten men... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
trafik
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Emniyet ve Jandarma, 81 ilde 'Motosiklet, Traktör ve Servis Araçları Uygulaması' yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 314 kişi yakalandı, bin 358 araç trafikten men edildi.Türkiye genelindeki uygulamaya 27 bin 546 personel katıldı. Ekipler 7 bin 304 noktada motosiklet, traktör ve servis araçları ile sürücü ve yolcuları kontrol etti.Kurallara aykırı olduğu belirlenen bin 358 araç trafikten men edildi, 12 bin 184 araca da idari para cezası kesildi.829 şüpheliye adli ve idari işlem yapılan uygulamada, arama kaydı bulunan 314 zanlı yakalandı, 16 kişi gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220526/istanbulda-helikopter-destekli-yeditepe-huzur-uygulamasi-1056687879.html
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trafik, denetim

Yurt genelinde trafik denetimi: 1358 araç trafikten men edildi

16:01 29.05.2022
© TRT Habertrafik denetimi
trafik denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© TRT Haber
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Emniyet ve Jandarma, 81 ilde 'Motosiklet, Traktör ve Servis Araçları Uygulaması' yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 314 kişi yakalandı, bin 358 araç trafikten men edildi.Türkiye genelindeki uygulamaya 27 bin 546 personel katıldı. Ekipler 7 bin 304 noktada motosiklet, traktör ve servis araçları ile sürücü ve yolcuları kontrol etti.
Emniyet ve Jandarma, 81 ilde 'Motosiklet, Traktör ve Servis Araçları Uygulaması' yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 314 kişi yakalandı, bin 358 araç trafikten men edildi.
Türkiye genelindeki uygulamaya 27 bin 546 personel katıldı. Ekipler 7 bin 304 noktada motosiklet, traktör ve servis araçları ile sürücü ve yolcuları kontrol etti.
Kurallara aykırı olduğu belirlenen bin 358 araç trafikten men edildi, 12 bin 184 araca da idari para cezası kesildi.
829 şüpheliye adli ve idari işlem yapılan uygulamada, arama kaydı bulunan 314 zanlı yakalandı, 16 kişi gözaltına alındı.
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